El Papamóvil que usará León XIV en Argentina: "Transformamos dos Toyota Hilux idénticas"

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá dos vehículos especialmente preparados para sus desplazamientos entre los fieles: dos Papamóviles construidos sobre camionetas Toyota Hilux. El proyecto estuvo a cargo de Toyota Argentina, que trabajó durante dos o tres meses junto con la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina y proveedores locales para desarrollar las unidades.

Julián Benedetti Bazzoni, ingeniero industrial y líder del proyecto de movilidad del Papa en Toyota Argentina, explicó en Juntos por Cadena 3 Rosario que la iniciativa comenzó a partir de los primeros contactos por una posible visita pontificia. “Tenemos el honor de que este Papamóvil haya sido montado sobre nuestro vehículo emblema, que es nuestra Toyota Hilux”, señaló en diálogo con Cadena 3 Rosario. Las dos unidades son idénticas: una está en Córdoba y la otra en Buenos Aires, a la espera de las actividades oficiales.

Las modificaciones que requirió la Hilux

La transformación implicó un trabajo integral de ingeniería para adaptar la camioneta a una configuración diferente de la habitual. El diseño contempla capacidad para cinco personas en la parte trasera y dos en la cabina delantera. Para soportar ese peso, fue necesario reforzar los sistemas de suspensión y amortiguación.

Además, se realizó una modificación estructural para integrar la caja y la cabina, que normalmente son dos piezas independientes. Según explicó Benedetti Bazzoni, el objetivo fue conseguir una estructura unificada que permitiera absorber las vibraciones y garantizar una marcha estable y fluida durante los recorridos del Pontífice.

El desarrollo también involucró a distintos proveedores de la industria nacional. Entre ellos se encuentra Equipamientos Valle, de Córdoba, que participó de la conversión de los vehículos. Los materiales, el diseño y las soluciones de ingeniería fueron definidos de acuerdo con los requerimientos de la Santa Sede. Por cuestiones de seguridad, el ingeniero evitó brindar detalles específicos sobre las protecciones y los componentes utilizados.

Qué pasará con los vehículos después de la visita

Una vez finalizadas las actividades del Papa, los dos Papamóviles quedarán en Argentina. Benedetti Bazzoni confirmó que fueron donados a la Santa Sede, aunque Toyota tendrá a su cargo su custodia y conservación para futuros usos. Por el momento, permanecerán en el centro de visitas que la automotriz tiene en Zárate, abierto a la comunidad.

El ingeniero destacó también el significado de que la movilidad del Pontífice se realice con un vehículo producido en el país. “Más que nuestro vehículo emblema, el vehículo más fabricado en nuestro país, más vendido, sea nuestra Hilux, quien pueda proveer la movilidad al Santo Padre”, expresó. El proyecto reunió a equipos de Toyota Argentina y proveedores locales en un desarrollo especial para una visita histórica.



Entrevista de Alberto Lotuf.