Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

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El clima hoy jueves 5 de noviembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 42%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en torno al 42%, y el viento continuará soplando a una velocidad moderada.En los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 6 de noviembre habrá una mínima de 15° y una máxima de 30°, con posibilidad de. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, también con. Para el domingo 8 de noviembre, se prevé un clima más estable, con mínima de 9° y máxima de 23°, bajo un. El lunes 9 de noviembre, la mínima será de 10° y la máxima de 27°, con algunas. Finalmente, el martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, con