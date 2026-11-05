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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 26°. La humedad es del 42% y el cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día.

05/11/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 42%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en torno al 42%, y el viento continuará soplando a una velocidad moderada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 6 de noviembre habrá una mínima de 15° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, también con lluvias ligeras. Para el domingo 8 de noviembre, se prevé un clima más estable, con mínima de 9° y máxima de 23°, bajo un cielo despejado. El lunes 9 de noviembre, la mínima será de 10° y la máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, con cielo nublado.

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