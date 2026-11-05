Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 26°. La sensación térmica se mantiene en 25°. La humedad es del 35%, lo que genera un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla desde el noreste a 5 m/s. La presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 30°. El viento continuará presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un clima cálido y agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. El sábado 7 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 20°, también con lluvias ligeras. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará, con una mínima de 13° y una máxima de 26°, y cielo despejado. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo despejado. Para el martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras nuevamente.