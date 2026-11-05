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¿Vas a ver al Papa? Cómo prepararte ante posibles problemas de conexión con tu celular

Personal anunció refuerzos en FAdeA, aunque advirtió que podría haber congestión temporal. La empresa recomendó descargar información, coordinar dónde encontrarse y dejar el envío de fotos y videos para después.

05/11/2026 | 14:25Redacción Cadena 3

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El uso simultáneo de celulares en encuentros multitudinarios puede congestionar la red. (Foto: IA)

FOTO: El uso simultáneo de celulares en encuentros multitudinarios puede congestionar la red. (Foto: IA)

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Personal anunció refuerzos de su red móvil en los principales puntos de concentración previstos para la visita del papa León XIV a Argentina y difundió recomendaciones para facilitar las comunicaciones durante los encuentros multitudinarios. El despliegue incluye el predio de FAdeA, en Córdoba; la Basílica de Luján y el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa advirtió que, aun con capacidad adicional, el uso simultáneo de celulares por cientos de miles de personas puede provocar congestión temporal, especialmente al compartir fotos, enviar videos o realizar transmisiones en vivo.

Por ese motivo, recomendó reservar la red para comunicaciones importantes y organizar algunos aspectos del encuentro antes de llegar.

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• Qué conviene hacer antes de salir

Entre las sugerencias, Personal pidió coordinar previamente puntos de encuentro con familiares y amigos, para facilitar la reunión del grupo si aparecen dificultades para comunicarse.

También aconsejó descargar con anticipación los mapas y la información necesaria para asistir a los eventos. Para quienes utilicen transporte público, recordó la importancia de verificar el saldo de la tarjeta de viaje.

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• Cómo usar el teléfono durante los encuentros

Durante las actividades, la compañía recomendó priorizar los mensajes de texto —SMS— antes que las llamadas de voz o las aplicaciones de mensajería, y destinar la conectividad a las comunicaciones importantes.

Además, sugirió tomar las fotos y los videos que cada asistente desee, pero compartirlos más tarde. En la misma línea, aconsejó evitar las transmisiones en vivo y el reenvío de videos pesados o archivos de gran tamaño.

Otra recomendación es llevar el celular cargado y, si es posible, una batería portátil. Si la conexión funciona con lentitud, la empresa indicó que conviene esperar unos minutos antes de volver a intentarlo.

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• Los refuerzos anunciados

Según informó Personal, el operativo contempla medidas para asegurar la conectividad móvil de los equipos de organización y de las fuerzas que participan del despliegue.

La compañía detalló que incorporó más de 40 Gb de capacidad para redes dedicadas de alta disponibilidad y más de 10 kilómetros de fibra óptica tendida específicamente para el evento.

También informó la instalación de 24 zonas de Wi-Fi en la Nunciatura Apostólica, identificada como residencia papal, y en FAdeA.

En materia de seguridad informática, anunció medidas de mitigación de ataques de denegación de servicio distribuido, conocidos como DDoS, para sostener el funcionamiento de la red.

El despliegue y el monitoreo del servicio involucran a más de 150 integrantes del equipo de Personal. La empresa señaló que el operativo demandó 60 días de trabajo dedicado.

Por último, informó que adelantó obras de su planificación anual para reconvertir a tecnología 5G la capacidad de los sitios móviles involucrados en la cobertura de la visita en Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires.

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Lectura rápida

¿Qué anunció Personal? Refuerzos de su red móvil para la visita del papa León XIV a Argentina.

¿Quiénes son los involucrados? La empresa Personal y el papa León XIV, junto a los asistentes a los eventos.

¿Cuándo ocurrirá el evento? Durante la visita del papa León XIV a Argentina, aunque la fecha específica no se menciona.

¿Dónde se realizará el despliegue? En Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo FAdeA y la Basílica de Luján.

¿Cómo se preparó Personal? Aumentó capacidad de red, instaló zonas de Wi-Fi y tomó medidas de seguridad informática.

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