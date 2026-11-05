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Restringen la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa León XIV

La Agencia Nacional de Seguridad Vial limitó el tránsito de vehículos de carga entre el 6 y el 13 de noviembre, de 6 a 22 horas, en corredores clave de Córdoba, Buenos Aires y accesos a la Ciudad. Hay excepciones para transportes esenciales.

05/11/2026 | 09:01Redacción Cadena 3

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Restringen la circulación de camiones.

FOTO: Restringen la circulación de camiones.

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones, acoplados y semirremolques en varias rutas nacionales con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La medida, oficializada a través de la Disposición 370/2026, rige del 6 al 13 de noviembre, en el horario de 6 a 22, en ambos sentidos de circulación. Afecta a los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 (camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques). No alcanza a autos particulares, motos ni camionetas de uso común.

Rutas y tramos afectados
En Córdoba:

RN 19, entre Arroyito y Córdoba capital

RN 9 Norte, entre San José de la Dormida y Córdoba capital

RN 60, entre Deán Funes y el empalme con la RN 9

RN 38, entre Cruz del Eje y Córdoba capital

RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba capital

Autopista Rosario-Córdoba, entre Villa María y Córdoba capital

En la provincia de Buenos Aires:

RN 5, entre Chivilcoy y Luján

RN 7, tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján

Accesos a la Ciudad de Buenos Aires:

RN 9, desde Campana hasta avenida General Paz

RN 8, entre el peaje Larena y el Acceso Norte

Autopista Ezeiza-Cañuelas, entre Cañuelas y avenida General Paz

RN 1 (autopista Buenos Aires-La Plata), entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires

Excepciones

Quedan exceptuados de la restricción los vehículos que transporten:

Leche cruda y derivados

Animales vivos

Productos frutihortícolas

Medicamentos y combustibles

Gases para centros de salud o asistencia domiciliaria

Residuos sólidos urbanos

Unidades de emergencia, prensa y asistencia mecánica

La medida busca reordenar el tránsito en los corredores de mayor movimiento durante los días de la visita papal y reducir riesgos de incidentes viales en un contexto de alta circulación de personas.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó la ANSV? La ANSV dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones y semirremolques en varias rutas nacionales.

¿Quién visitará Argentina? El Papa León XIV visitará Argentina del 6 al 13 de noviembre.

¿Cuándo rigen las restricciones? Las restricciones rigen del 6 al 13 de noviembre, de 6 a 22 horas.

¿Dónde se aplican las restricciones? Las restricciones se aplican en varias rutas nacionales en Córdoba y Buenos Aires.

¿Por qué se implementan estas restricciones? La medida busca reordenar el tránsito y reducir riesgos de incidentes viales durante la visita papal.

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