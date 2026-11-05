Restringen la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa León XIV
La Agencia Nacional de Seguridad Vial limitó el tránsito de vehículos de carga entre el 6 y el 13 de noviembre, de 6 a 22 horas, en corredores clave de Córdoba, Buenos Aires y accesos a la Ciudad. Hay excepciones para transportes esenciales.
05/11/2026 | 09:01Redacción Cadena 3
FOTO: Restringen la circulación de camiones.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones, acoplados y semirremolques en varias rutas nacionales con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina.
La medida, oficializada a través de la Disposición 370/2026, rige del 6 al 13 de noviembre, en el horario de 6 a 22, en ambos sentidos de circulación. Afecta a los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 (camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques). No alcanza a autos particulares, motos ni camionetas de uso común.
Rutas y tramos afectados
En Córdoba:
RN 19, entre Arroyito y Córdoba capital
RN 9 Norte, entre San José de la Dormida y Córdoba capital
RN 60, entre Deán Funes y el empalme con la RN 9
RN 38, entre Cruz del Eje y Córdoba capital
RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba capital
Autopista Rosario-Córdoba, entre Villa María y Córdoba capital
En la provincia de Buenos Aires:
RN 5, entre Chivilcoy y Luján
RN 7, tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján
Accesos a la Ciudad de Buenos Aires:
RN 9, desde Campana hasta avenida General Paz
RN 8, entre el peaje Larena y el Acceso Norte
Autopista Ezeiza-Cañuelas, entre Cañuelas y avenida General Paz
RN 1 (autopista Buenos Aires-La Plata), entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires
Excepciones
Quedan exceptuados de la restricción los vehículos que transporten:
Leche cruda y derivados
Animales vivos
Productos frutihortícolas
Medicamentos y combustibles
Gases para centros de salud o asistencia domiciliaria
Residuos sólidos urbanos
Unidades de emergencia, prensa y asistencia mecánica
La medida busca reordenar el tránsito en los corredores de mayor movimiento durante los días de la visita papal y reducir riesgos de incidentes viales en un contexto de alta circulación de personas.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó la ANSV? La ANSV dispuso restricciones temporales a la circulación de camiones y semirremolques en varias rutas nacionales.
¿Quién visitará Argentina? El Papa León XIV visitará Argentina del 6 al 13 de noviembre.
¿Cuándo rigen las restricciones? Las restricciones rigen del 6 al 13 de noviembre, de 6 a 22 horas.
¿Dónde se aplican las restricciones? Las restricciones se aplican en varias rutas nacionales en Córdoba y Buenos Aires.
¿Por qué se implementan estas restricciones? La medida busca reordenar el tránsito y reducir riesgos de incidentes viales durante la visita papal.