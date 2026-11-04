Las Palmas rendirá homenaje a Jesús de Miguel usando los colores del Tenerife en su próximo partido

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - La Unión Deportiva Las Palmas, de la segunda división de España, llevará una camiseta con los colores del Tenerife (azul y blanca), su eterno rival, en el próximo encuentro contra el Eldense, para rendir homenaje a Jesús de Miguel.

El delantero de 30 años perdió la vida el domingo pasado tras un choque violento con Jesús Owono, arquero del Andorra, mientras intentaba despejar un balón en la mitad del campo y fue impactado en el tórax.

El uniforme habitual de Las Palmas es amarillo, pero en esta ocasión, el equipo optará por los colores de su rival histórico para recordar a de Miguel. "Este domingo va por ti, Jesús", publicaron en sus redes sociales junto a una imagen del plantel vistiendo la camiseta azul y blanca, añadiendo: "Este domingo, nuestros colores son estos, en homenaje a Jesús de Miguel".

En el momento en que se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del delantero, el club español se manifestó de la siguiente manera: "Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Les acompañamos en el dolor y les trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles".

El partido entre Las Palmas y Eldense, club en el que Lionel Messi es nuevo propietario mayoritario, se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre a las 14:30 (hora Argentina), y será parte de la fecha 13 de la segunda división de España.