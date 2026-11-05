Detuvieron a siete integrantes de la Banda de los Tucumanos tras un seguimiento de Lince en Rosario

FOTO: Los detenidos son sospechosos por robos bajo la modalidad de salideras y arrebatos.

La Policía de Santa Fe detuvo a siete personas señaladas como integrantes de la denominada Banda de los Tucumanos, una organización investigada por cometer robos bajo la modalidad de salideras y arrebatos en Rosario. Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de efectivos de la Policía de Santa Fe, a partir de información procesada por el sistema de videovigilancia Lince.

La herramienta tecnológica del Gobierno provincial, que utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes, resultó clave para identificar vehículos y personas presuntamente vinculados con los hechos. A partir de distintos informes y tareas de campo, los investigadores localizaron motocicletas con irregularidades en una cochera del barrio Echesortu. Algunos rodados tenían pedidos de captura y signos de adulteración en sus sistemas de encendido, motores y cuadros.

En ese lugar, los efectivos identificaron y aprehendieron a cuatro hombres de entre 23 y 27 años, todos oriundos de Tucumán. Posteriormente, también fue detenida una mujer de 19 años, pareja de uno de los sospechosos, cuya descripción física coincidía con los registros analizados durante la investigación. La intervención se realizó con conocimiento del fiscal David Carizza.

FOTO: Los detenidos son sospechosos por robos bajo la modalidad de salideras y arrebatos.

La pesquisa continuó con la búsqueda de una Volkswagen Amarok gris que estaría relacionada con distintos episodios delictivos. Mediante la geolocalización y el seguimiento en tiempo real de Lince, los investigadores detectaron su desplazamiento hacia las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Allí, junto con personal de la Brigada Motorizada, localizaron el vehículo e identificaron a otros dos hombres que manifestaron ser sus propietarios. Ambos fueron trasladados a sede policial.

En total, se secuestraron cinco motocicletas, una camioneta Amarok, diez cascos, ocho teléfonos celulares, llaves de ignición, prendas de vestir, calzado y una mochila. También incautaron dos cajas de reparto identificadas con las aplicaciones Uber Eats y Rappi y dinero en efectivo en pesos, dólares, euros y reales. Además, durante un allanamiento en un hotel del barrio Luis Agote, encontraron ropa, calzado, dos celulares iPhone y dinero.

Uno de los episodios investigados ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta roja de gran cilindrada rompieron uno de los cristales de un automóvil y sustrajeron una mochila con 28 millones de pesos. Por disposición de la Fiscalía, los siete involucrados quedaron detenidos e imputados provisoriamente por robo agravado en poblado y en banda, en calidad de coautores funcionales. Este jueves a las 12, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, brindará detalles del operativo.