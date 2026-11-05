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Belgrano visita a un encumbrado Gimnasia con el objetivo de quedar cuarto: horario y formaciones

El partido se disputa en "El Bosque" desde las 19.15. "El Pirata" quiere obtener ese puesto para tener ventaja de localía en los playoffs. "El Lobo" ya se aseguró el tercer puesto y va por más. Transmite Cadena 3.

05/11/2026 | 10:02Redacción Cadena 3

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"El Pirata" quiere volver a la victoria (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Belgrano visita este jueves a Gimnasia y Esgrima La Plata en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro se disputa desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como "El Bosque", con arbitraje de Luis Lobo Medina.

"El Pirata" ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, pero todavía debe definir su posición en la Zona B. Actualmente ocupa el quinto lugar, con 23 puntos, los mismos que River y Barracas Central.

El objetivo del equipo de Ricardo Zielinski es terminar cuarto para disputar los octavos de final como local en Córdoba. Para conseguirlo, necesita vencer a Gimnasia y que River no le gane a Aldosivi. Además, seguirá lo que ocurra con "El Guapo". Si "el Millonario" consigue los tres puntos, Belgrano deberá imponerse por una diferencia de cuatro goles mayor para superarlo en la tabla. 

Una derrota también podría complicar al conjunto cordobés, que incluso corre el riesgo de caer algunos puestos en la clasificación, según los demás resultados de la jornada.

Gimnasia, de gran presente

"El Lobo" llega con la clasificación a los playoffs asegurada y el tercer puesto de la Zona B garantizado. El conjunto dirigido por Ariel Pereyra viene de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y buscará cerrar la primera etapa del torneo con otro triunfo en el "Bosque".

El entrenador local podría realizar algunas modificaciones. Ignacio Fernández sería preservado porque acumula cuatro tarjetas amarillas y una nueva amonestación lo dejaría afuera del primer partido de los playoffs. También habría variantes en los laterales.

Por el lado de Belgrano, Zielinski analiza repetir la base del equipo que empató 2-2 ante Barracas Central. La principal duda está en el lateral derecho, donde Agustín Falcón y Alcides Benítez pelean por un lugar.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez y Matías Melluso; Nicolás Barros Schelotto, Mateo Seoane, Ignacio Miramón y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón o Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Franco Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido:

Hora: 19.15.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (El Bosque).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Andrés Merlos.

Transmisión: Cadena 3.

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Lectura rápida

¿Qué partido se juega este jueves? Se juega el encuentro entre Belgrano y Gimnasia y Esgrima La Plata en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? Los entrenadores son Ricardo Zielinski para Belgrano y Ariel Pereyra para Gimnasia.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo este jueves a las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como el Bosque.

¿Cómo puede Belgrano mejorar su posición en la tabla? Belgrano necesita vencer a Gimnasia y que River no le gane a Aldosivi para terminar cuarto en la Zona B.

¿Por qué es importante el partido para Gimnasia? Gimnasia busca cerrar la fase regular con un triunfo en casa, asegurando su tercer puesto en la Zona B.

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