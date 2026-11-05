Murió Patricia Walsh, histórica dirigente de izquierda e impulsora de los juicios de lesa humanidad

La histórica dirigente política de izquierda Patricia Walsh murió este jueves a los 74 años, luego de atravesar una larga enfermedad. Fue diputada nacional, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y candidata presidencial, además de una de las referentes de la lucha por los derechos humanos y la promoción de los juicios contra los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desaparecido durante el terrorismo de Estado, construyó una trayectoria política y militante vinculada a la memoria, la verdad y la justicia. También trabajó como periodista y tuvo una activa participación en organizaciones de derechos humanos.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de despedida de referentes de la izquierda, entre ellos Myriam Bregman y Rubén Sobrero, quienes destacaron su compromiso político y su trayectoria militante.

Su trayectoria política: del Congreso a la Legislatura porteña

Walsh inició su militancia política durante su etapa como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de psicóloga social. En 1972 se incorporó a la izquierda peronista y, con el regreso de la democracia, retomó su actividad pública y sindical.

Fue candidata presidencial por Izquierda Unida en 1999 y llegó a la Cámara de Diputados de la Nación en 2001, donde ocupó una banca hasta 2005 en representación de la Ciudad de Buenos Aires.

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No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas. Como escribió tu querida hija: "Qué vida tuviste... Te pasaron todas", Patricia. Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó muchísimo. La dictadura genocida mató a Vicki y, meses después, a Rodolfo, su papá, que acababa de publicar la Carta Abierta a la Junta Militar. Años más tarde, sufriría la pérdida de su hija mayor, María Eva. Jamás paró. Como diputada nacional, fue la autora de la ley de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Actualmente, estábamos llevando adelante el juicio oral por el asesinato de Vicki y peleando por la expropiación de la casa de San Vicente, la última de Rodolfo Walsh, que fue allanada, saqueada y bombardeada luego de su secuestro y desaparición. ¡Vamos a continuar todas y cada una de esas peleas por memoria, verdad y justicia! Hoy no puedo escribir nada más, porque, ante todo, eras mi amiga. Nos reímos mucho, pensamos tantas cosas para encarcelar a los genocidas, para impedir que los liberaran. Esa era nuestra fortaleza: saber que era por los 30.000 detenidos-desaparecidos, que esa pelea valía la pena si queríamos construir otro futuro, sin opresión ni explotación. Qué lindo haberte conocido, qué lindo haberte tenido, cómo te voy a extrañar, amiga. — Myriam Bregman (@myriambregman) November 5, 2026

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Durante su paso por el Congreso integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Entre sus principales iniciativas se destacó el proyecto para declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que habían limitado la posibilidad de juzgar a los responsables de los delitos de la dictadura y fueron anuladas por el Congreso en 2003.

En 2007 se presentó como candidata a jefa de Gobierno porteño y obtuvo cerca del 4% de los votos, resultado que le permitió acceder a una banca en la Legislatura de la Ciudad. Ejerció ese cargo hasta 2010, su último puesto institucional.

En los años posteriores mantuvo su vínculo con distintos espacios políticos de izquierda y participó en proyectos como Proyecto Sur, de Fernando “Pino” Solanas, y Camino Popular, vinculado a Claudio Lozano.

La lucha por los derechos humanos y el legado de Rodolfo Walsh

Una parte central de su vida estuvo atravesada por la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de la última dictadura. En 1984 denunció ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) la desaparición de su padre, Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre y una de las figuras centrales del periodismo argentino.

También fue una de las denunciantes en las causas por las torturas y asesinatos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y formó parte de la agrupación HIJOS.

En los últimos años continuó interviniendo judicialmente en causas vinculadas al terrorismo de Estado. Era querellante en el juicio por la denominada Masacre de la Calle Corro, en el que una de las víctimas fue su hermana María Victoria.

En 2025, junto con la dirigente Myriam Bregman, presentó un pedido judicial para exigir la preservación de los archivos de la Armada ante la posibilidad de que fueran depurados o destruidos en el marco de una mudanza prevista por el Gobierno nacional.

En aquella oportunidad, sostuvo que la documentación era imprescindible para continuar con la búsqueda de verdad y justicia.

Los mensajes de despedida

Tras conocerse su muerte, dirigentes de la izquierda expresaron su pesar y recordaron su trayectoria.

La diputada Myriam Bregman la definió como una de sus grandes maestras y destacó el aprendizaje que le dejó su compromiso militante.

“Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el dirigente sindical Rubén “Pollo” Sobrero expresó sus condolencias y la recordó como una compañera que dedicó su vida a defender los derechos humanos y las causas de los trabajadores.