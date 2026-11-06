¿Lo viste? Qué hay detrás del beso entre dos árbitros en Gimnasia-Belgrano

Tras más de dos décadas de trayectoria, el árbitro asistente Javier Uziga se retiró en el partido entre Gimnasia y Belgrano, cerrando su carrera con un inolvidable beso junto a su esposa y colega, Mariana De Almeida.

El estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata fue este jueves el escenario de una despedida que trascendió el resultado deportivo.

En el marco del triunfo de Gimnasia por 2 a 1 ante Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura, el árbitro asistente Javier Uziga puso fin a más de veinte años de carrera profesional en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Al sonar el pitazo final que marcó su retiro definitivo de las canchas, la emoción inundó el césped cuando Uziga corrió hacia su esposa y compañera de terna, la jueza asistente y periodista deportiva Mariana De Almeida. Ambos se fundieron en un abrazo y un beso ante la mirada de todo el estadio, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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¡LA EMOCIÓN DE LA DESPEDIDA! Javier Uziga, juez de línea en Gimnasia-Belgrano, se retiró de la profesión y lo festejó con un beso junto a su pareja en el Bosque. https://t.co/iYxF8koTHR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2026

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Una vida compartida entre líneas de cal

La historia de la pareja está íntimamente ligada al arbitraje argentino. Unidos desde 2007 —año en el que él ingresó a la AFA y ella daba sus primeros pasos en la profesión—, se casaron en 2011 y construyeron una vida a la par dentro y fuera de los campos de juego.

"Nos apoyamos, ayudamos y entendemos, aunque hemos llegado a irnos a dormir enojados por no ponernos de acuerdo en alguna jugada", reconoció tiempo atrás De Almeida, quien a lo largo de su carrera ha roto barreras históricas al convertirse en la primera mujer en integrar una terna arbitral en la Copa Libertadores, además de participar en Mundiales masculinos de clubes y citas mundialistas femeninas de la FIFA.

Dos décadas de trayectoria

Por su parte, Uziga comenzó su formación arbitral en 1998 en la Asociación Argentina de Árbitros, debutando en la máxima categoría de la AFA en 2008 y sumando importantes competencias internacionales a su foja de servicios.

Horas antes de disputar su último encuentro, el propio juez de línea había anticipado la carga emotiva de la jornada a través de sus redes sociales: "¡Se viene el último partido en cancha! Con la felicidad de haber realizado este recorrido con mucha gente linda. Agradecer a toda mi familia que me acompañó. A los amigos que siempre están. A los clubes, a los jugadores, a los compañeros, a la AFA. A Churri, Santy y Milo. A mi mamá que lloró cada logro. A mi papá que me acompañó desde el cielo".