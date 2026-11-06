Aumentan las amenazas al tráfico aéreo en Europa: incidentes en Dinamarca y Chequia

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — La policía de Dinamarca y República Checa está llevando a cabo investigaciones sobre amenazas dirigidas al tráfico aéreo, las cuales se intensificaron el viernes. Esto ocurrió tras un incidente en el que un avión rumano recibió una amenaza de bomba, en medio de una serie de alertas falsas que afectaron a vuelos en toda Europa durante la semana.

Un vuelo operado por la aerolínea rumana Tarom, que cubría la ruta entre Praga y Bucarest, recibió la amenaza de bomba. Sin embargo, el avión aterrizó en su destino sin inconvenientes, y las autoridades del aeropuerto confirmaron que la alerta resultó ser falsa.

En Copenhague, la policía se mantuvo en el aeropuerto por segundo día consecutivo debido a las amenazas al tráfico aéreo. Según su evaluación inicial, no se identificó ningún peligro para los pasajeros ni para el personal en las instalaciones. Afirmaron que el tráfico aéreo continuaba operando de manera segura y sin interrupciones.

Por su parte, la policía checa también comunicó que estaba lidiando nuevamente con amenazas a aviones el mismo día. Indicaron que se implementaron las medidas de seguridad necesarias en colaboración con el Aeropuerto Václav Havel de Praga, asegurando que estas acciones tendrían un impacto mínimo en las operaciones normales del aeropuerto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.