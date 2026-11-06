Alerta amarilla por tormentas, vientos y Zonda para este viernes: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus advertencias meteorológicas y estableció el nivel de alerta amarilla para diversas regiones del territorio nacional.

La combinación de frentes inestables genera un escenario de riesgo marcado por la presencia simultánea de tormentas fuertes, vientos intensos y el característico fenómeno de viento Zonda en sectores cordilleranos y de precordillera.

Provincias bajo alerta por tormentas y precipitaciones

El organismo lanzó una alerta amarilla por tormentas que afectará a la provincia de Buenos Aires y a La Pampa. De acuerdo con el reporte oficial, los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y, fundamentalmente, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Estas condiciones adversas impactan tanto en la planificación urbana como en las actividades rurales y agropecuarias de la región central, donde se aconseja a los productores extremar los cuidados en instalaciones a cielo abierto.

Vientos intensos y el impacto del Zonda

En paralelo, el SMN informó que hay una alerta amarilla por vientos para Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el norte de La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, una zona del noroeste de Tucumán y un sector del sur de Salta.

Los sectores cordilleranos y oeste del país experimentan alertas por vientos intensos del sector oeste, con velocidades estimadas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h en zonas elevadas, provocando reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

Asimismo, el viento Zonda se hace sentir con fuerza en zonas de Cuyo y el noroeste, caracterizándose por ráfagas secas, un incremento abrupto de la temperatura y una marcada disminución de la humedad relativa, condiciones que elevan exponencialmente el riesgo de incendios forestales.