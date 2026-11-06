La Calera: el intendente Rambaldi denunció a 167 ñoquis en la administración municipal

Cuando asumió la administración municipal en diciembre de 2023, el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, no imaginaba la magnitud del entramado que hallaría bajo la superficie administrativa.

Tras implementar un control estricto de asistencia mediante aplicaciones digitales, el relevamiento interno arrojó una cifra alarmante: 170 personas figuraban en la nómina salarial pero jamás se presentaron a trabajar. De ese total, únicamente tres respondieron al llamado para justificar sus haberes; los restantes 167 "ñoquis" cobraron su sueldo sin pisar el municipio.

El escándalo derivó en la apertura de más de 30 denuncias penales contra exfuncionarios y responsables políticos, destapando lo que el jefe comunal califica como una estructura sistemática de corrupción amparada por la impunidad política.

Un ejército de "ñoquis"

El mecanismo detectado operaba mediante contrataciones, becas y monotributos cuyas normativas contemplaban cláusulas de excepción ante el ausentismo, permitiendo desviar fondos públicos hacia militantes políticos. Al exigir la presencia física del personal, el vaciamiento de las oficinas quedó al descubierto.

"Cuando termina diciembre me llama el director de recursos humanos y me dice: 'Fer, hay 170 personas que no han venido a trabajar nunca'. ¿Cuántos volvieron a reclamar su sueldo? Tres. El resto era un ejército de ñoquis militantes", sentenció Rambaldi a Cadena 3.

Para el intendente, el problema trasciende el plano administrativo local y se enmarca en una problemática estructural de la política argentina: la utilización de fondos estatales para financiar aparatos partidarios.

La causa de las "facturas truchas"

La investigación judicial no se detiene en los empleados ausentes. Uno de los puntos más graves señalados por el Ejecutivo municipal es la denominada causa de las "facturas truchas", un perjuicio estimado en cerca de 7.000 millones de pesos para las arcas de los vecinos de La Calera.

En esta causa figuran formalmente investigados exfuncionarios y actores clave de gestiones anteriores. Entre los nombres apuntados por el mandatario municipal se encuentran:

• Gastón Morán (actual concejal y exintegrante del Concejo Deliberante)

• Pablo Facta (exresponsable del área de Hacienda)

• Gabriel Dazil (exsecretario de Infraestructura)

"El robo fuerte lo hacen los funcionarios, los dos exintendentes y todo el conjunto que los rodeaba. La causa de las facturas truchas se llevó del bolsillo de los vecinos cerca de 7.000 millones de pesos", denunció.

Pacto de impunidad

Frente a los intentos de presión y las propuestas de pactos políticos para mantener el statu quo a cambio de "gobernar en paz", dijo que la actual gestión optó por constituirse como querellante particular, asumiendo el riesgo personal y legal de impulsar las causas hasta las últimas consecuencias.

"Me propusieron el famoso pacto: el pacto de impunidad. No te molestamos durante cuatro años y después nos encontramos en las elecciones. ¿Y qué pasa si aceptás? No denunciás, claro. Pero la casta existe y parte de su pacto es que, sin importar quién gane, las causas de corrupción no se investigan. Y eso fue lo que yo rompí", afirmó Rambaldi.

"Cuando en un sistema democrático no hay alternancia, ocurren estas cosas: se empiezan a cooptar las instituciones, los clubes, los centros vecinales, y te los transforman en unidades básicas manejadas con la plata de la gente", concluyó.

Entrevista de Radioinforme 3