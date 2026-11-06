FOTO: Todo lo que debes saber sobre la visita del Papa León XIV a Buenos Aires

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires será epicentro de la visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, lo que implica la modificación del funcionamiento de los servicios de transporte, médicos; operativos de seguridad y de las calles.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a continuación, las ocho claves que los ciudadanos que se acerquen al barrio porteño de Palermo deben tener en cuenta para ver al Sumo Pontífice.

¿Cuáles son los horarios en los que está permitida la circulación vehicular para personas acreditadas?

Los horarios en los que está permitida la circulación vehicular para personas acreditadas son: desde el sábado a las 18.00hs. hasta el domingo a las 18.00hs. Y desde el lunes a las 16.00hs. hasta el martes a las 08.00hs.

¿Cuáles son los horarios en los que estará restringida la circulación vehicular?

Los horarios en los que estará restringida la circulación vehicular son desde el domingo a las 18.00hs. hasta el lunes a las 16.00hs. Y desde el martes a las 08.00hs. hasta la reapertura oficial del perímetro. Quedará a cargo del personal de Seguridad del Gobierno porteño y la Policía de la Ciudad en los controles de ingreso si se realizan excepciones.

¿Dónde serán las entradas y salidas de los perímetros de seguridad?

Palermo: desde Avenida Luis M Campos por Zabala, Federico Lacroze, Jorge Newbery, Matienzo, República de Eslovenia, boulevard Chenaut, Arévalo, Andrés Arguibel, Clay; desde Avenida Santa Fe por Sinclair, Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro; y desde Cerviño por Rep. de la India, Lafinur, Rep. Árabe Siria, Ugarteche, Scalabrini Ortiz. Nunciatura: Avenida Alvear y Avenida Callao, y por Avenida Alvear y Libertad.

¿Los negocios van a estar abiertos dentro de las zonas de seguridad?

Están habilitados para funcionar, aunque eso sucederá según el día, por los feriados. Habrá franjas horarias específicas para proveedores, servicios e higiene, y está prohibida la venta de alcohol.

¿Un empleado de un negocio, el mozo de un restaurante o el personal doméstico cómo hacen para entrar?

Tienen que completar el formulario como cualquier persona que no tiene el DNI con el domicilio dentro del perímetro. Y les llegará por mail una placa digital. El formulario tiene carácter de declaración jurada y está disponible en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web. La autorización tiene valor aunque no se pueda leer el código QR.

Si alguien no pudo entrar a la web puede acercarse a alguna sede comunal donde se lo gestionan.

¿Los vecinos deben sacar el auto de la calle?

Los vecinos deberán retirar los coches estacionados sobre la Avenida Del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y los que estén en los primeros 100 metros de las calles que cruzan Libertador, hacia Luis María Campos, antes de la madrugada del próximo sábado. En la zona de la Nunciatura hay que sacarlos antes del mediodía del sábado y podrán estacionarlos a 45° en la mano derecha de la Avenida Callao, entre Vicente López y Avenida Del Libertador, y en Libertador, sentido a Retiro, entre Libertad y Avenida Callao.

Y si no retiro mi auto de esas calles, ¿Qué pasa?

Agentes y grúas de tránsito lo van a trasladar a un predio detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, sin costo.

¿Por qué hay que sacar los autos de las calles o cerrar un barrio?

Las zonas de seguridad fueron establecidas por la Seguridad del Vaticano y el Ministerio de Seguridad Nacional. El lunes el Papa va a encontrarse con la gente en una caravana que arrancará en Olleros e irá por el centro de la Avenida Del Libertador hasta el Monumento de los españoles, donde encabezará la Misa.