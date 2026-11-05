El paso de León XIV por Paysandú: los preparativos en la Basílica y la plaza

La ciudad uruguaya de Paysandú ajusta los últimos detalles para recibir al papa León XIV este sábado 7 de noviembre. Uno de los puntos centrales de la visita será la Basílica de Paysandú, donde el Santo Padre llegará después de celebrar la primera Santa Misa de su pontificado en Latinoamérica. Allí está previsto el descubrimiento de una placa y la presentación de distintos obsequios y preparativos realizados especialmente por los habitantes de la localidad.

FOTO: La Basílica de Paysandú, Uruguay.

Luego, León XIV tendrá contacto cercano con los fieles en la Plaza Constitución, ubicada frente al templo. Para ese encuentro se dispuso un espacio con capacidad para unas 200 personas sentadas y otras 500 de pie. La expectativa está puesta en ese momento, que permitirá a los vecinos acercarse al Papa en un ámbito abierto.

FOTO: La Basílica de Paysandú, Uruguay.

Mientras tanto, la tranquilidad habitual de las calles contrasta con el despliegue de seguridad que comenzó a organizarse en la zona. La Basílica se prepara para cerrar sus puertas por las inspecciones preventivas a cargo del Ministerio del Interior de Uruguay y el Ejército, que revisarán las instalaciones y los espacios por los que circulará el Pontífice.

FOTO: La Basílica de Paysandú, Uruguay.

En las horas previas también se ven señales de la expectativa que despierta la visita: vecinos que llegan con banderas de Uruguay y del Vaticano, en una ciudad que se prepara para recibir un acontecimiento histórico. El operativo abarcará tanto la Basílica como la plaza, donde se concentrará buena parte de la actividad del sábado.

Informe de Agustín Dadamio.