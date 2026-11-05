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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

El sorteo número 5512 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 5 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 6095, que se interpreta como "A primera (Anteojos)".

05/11/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5512 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 6095, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anteojos).

1° 6095
2° 0988
3° 3247
4° 5932
5° 4091
6° 1127
7° 0870
8° 3796
9° 2726
10° 5987
11° 8157
12° 6657
13° 0990
14° 2827
15° 7373
16° 3200
17° 9371
18° 7500
19° 0290
20° 1393

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5512 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 5 de noviembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6095.

¿Qué significa el número 6095?
Se interpreta como "A primera (Anteojos)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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