Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

El sorteo número 5512 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 6095, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anteojos).

1° 6095

2° 0988

3° 3247

4° 5932

5° 4091

6° 1127

7° 0870

8° 3796

9° 2726

10° 5987

11° 8157

12° 6657

13° 0990

14° 2827

15° 7373

16° 3200

17° 9371

18° 7500

19° 0290

20° 1393

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5512 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El jueves 5 de noviembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 6095.

¿Qué significa el número 6095?

Se interpreta como "A primera (Anteojos)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.