Un innovador truco molecular transforma las propiedades del vidrio de manera sorprendente

Científicos de varias universidades, entre ellas TU Dortmund y Universidad de Paderborn, han realizado un descubrimiento que promete cambiar la forma en que se fabrica el vidrio. Este avance se basa en un truco molecular que permite modificar la estructura interna del vidrio durante su producción, otorgando un mayor control sobre propiedades como el magnetismo y la interacción con la luz. La investigación fue publicada en la revista Nature Materials.

El proceso consiste en añadir una molécula orgánica específica durante el proceso de fusión del vidrio, lo que permite reorganizar los enlaces químicos dentro de ciertos tipos de vidrio. Esta técnica no solo reduce la temperatura de fusión, sino que también evita daños en la estructura del material que normalmente ocurrirían durante la fabricación.

El ingrediente clave en este proceso es una molécula llamada 1,10-fenantrolina. Según el profesor Dr. Sebastian Henke de TU Dortmund, "hemos encontrado una manera de modificar químicamente la estructura de los vidrios derivados de compuestos de marco orgánico metálico (MOFs) justo durante el proceso de fabricación".

La introducción de esta molécula durante la producción del vidrio cumple dos funciones importantes: reduce la temperatura necesaria para fundir el material y modifica la forma en que los átomos metálicos se conectan con las moléculas circundantes. Esto permite a los investigadores crear vidrio con características magnéticas o emisoras de luz que antes no podían lograrse sin someter el material a temperaturas potencialmente destructivas.

Los marcos orgánicos metálicos son materiales construidos a partir de centros metálicos conectados por compuestos orgánicos. Al introducir la fenantrolina mientras estos materiales están en estado fundido, los científicos pueden cambiar las conexiones químicas dentro de la estructura antes de que el vidrio se solidifique. "El punto crucial es que la molécula no simplemente permanece como un relleno; entra en una reacción, alterando la química en el momento preciso en que el material sigue siendo líquido", agrega el profesor Henke.

Este nuevo enfoque permite un control mucho mayor sobre el proceso de formación del vidrio. Tradicionalmente, el vidrio se forma cuando un líquido se enfría lo suficientemente rápido, lo que provoca que sus átomos se bloqueen en una disposición desordenada. Sin embargo, los investigadores ahora pueden modificar esta química en el momento de la fusión.

Además, el nuevo método supera un problema persistente en la fabricación de vidrios especializados, que a menudo no pueden soportar las altas temperaturas requeridas para su fusión. Esto causa que en lugar de convertirse en vidrio utilizable, comiencen a descomponerse, dañando su estructura y produciendo impurezas no deseadas. Gracias al truco molecular, el material se funde a temperaturas significativamente más bajas y permanece estable.

Los estudios realizados en vidrios que contienen cobalto han demostrado que este proceso más suave evita la formación de productos de descomposición dañinos. Esto es particularmente importante al estudiar propiedades magnéticas, ya que las impurezas pueden interferir con las mediciones y ocultar el comportamiento magnético real del material.

Para verificar que el tratamiento molecular realmente alteraba el vidrio, el equipo de investigación utilizó técnicas analíticas sofisticadas, como la espectroscopía de absorción de rayos X. Esta técnica permitió investigar el entorno inmediato de los átomos de cobalto, proporcionando evidencia sólida de que la nueva molécula cambia la disposición de los átomos alrededor de los centros metálicos.

Los investigadores también demostraron que su enfoque funciona más allá de los materiales originales que investigaron, sugiriendo que la técnica podría aplicarse a una gama más amplia de materiales de vidrio. Esta versatilidad es prometedora, ya que transforma la etapa de fusión de la producción en una oportunidad para diseñar nuevas propiedades de material.

El profesor Henke concluye: "La fusión ya no es un estado intermedio rígido. Se convierte en un espacio de reacción en el que podemos programar la estructura". Esta capacidad de modificar con precisión los centros metálicos podría eventualmente llevar a componentes de vidrio avanzados diseñados para propósitos tecnológicos específicos, como catalizadores químicos, sensores y dispositivos optoelectrónicos.