Aumenta a 8 la cifra de muertos por derrumbe de edificio en Nairobi tras recientes hallazgos

NAIROBI, Kenia (AP) — Las autoridades recuperaron 6 cuerpos más de los escombros de un edificio en la capital de Kenia el jueves, dos semanas después del mortal colapso, lo que elevó la cifra de muertos confirmados a 8 al tiempo que la policía indicaba que las operaciones de recuperación estaban cerca de concluir.

Se cree que 16 personas siguen desaparecidas desde que el edificio se derrumbó el 23 de octubre. Cuatro personas fueron rescatadas con vida del edificio de 18 pisos, que se desplomó en una concurrida calle comercial de Nairobi cuando sus plantas superiores aún estaban en construcción. La planta baja y los sótanos se habían alquilado a negocios, entre ellos una tienda de electrónica, una tienda de comestibles, una tienda de textiles y una carnicería.

El gobernador del condado Nairobi, Johnson Sakaja, afirmó que el edificio no había sido aprobado para su construcción y que el alquiler de los pisos ya terminados también era ilegal. Atribuyó lo ocurrido a la débil aplicación de las normas de construcción y a las sanciones mínimas para los promotores, pese a su flagrante desprecio por las leyes de edificación en la capital.

Desde entonces, el desarrollador ha sido interrogado por los investigadores, pero no se han realizado arrestos. El edificio pertenecía a dos socios a través de un acuerdo de empresa conjunta. Kenia ha registrado 98 derrumbes de edificios en los últimos cinco años, que han dejado 104 muertos y 80 heridos, según datos del gobierno.

El país copatrocina actualmente la Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de los Servicios de Búsqueda y Rescate en África, junto con Naciones Unidas y el gobierno ruso. Los participantes están debatiendo innovaciones que podrían salvar vidas durante derrumbes de edificios, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en los países africanos.

Tres días después del derrumbe del edificio en Nairobi, el gobierno se asoció con una empresa china que introdujo tecnología de imágenes térmicas en el lugar. La tecnología detectó a dos personas atrapadas bajo los escombros.