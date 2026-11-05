Rosario lanzó una campaña contra la violencia de género: "No están exagerando"

La Municipalidad de Rosario presentó una campaña integral para visibilizar las distintas manifestaciones de violencia de género y acercar información sobre los recursos disponibles para las mujeres. La iniciativa se desarrolla durante noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, e incluirá acciones en la vía pública, medios de comunicación y actividades territoriales.

La secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, explicó que el objetivo es ampliar el alcance del sistema municipal de atención. “Lo que pretendemos es difundir todo el sistema de atención en violencia de género con el que cuenta la ciudad, un sistema que funciona hace más de 30 años, robusto, con distintos dispositivos y que están al servicio de todas las mujeres”, señaló.

Uno de los ejes de la campaña será mostrar situaciones de violencia que muchas veces pasan inadvertidas, se minimizan o se naturalizan en la vida cotidiana. En ese sentido, Ferrero remarcó la importancia de que las mujeres puedan reconocer esas conductas y buscar acompañamiento. “Queremos brindar un fuerte mensaje de confianza a aquellas mujeres que tienen dudas de que no están exagerando en relación a lo que viven”, afirmó.

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?? ROSARIO LANZA UNA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: "NO ESTÁS EXAGERANDO" La Municipalidad de Rosario presentó una campaña para visibilizar las distintas manifestaciones de violencia de género, promover su reconocimiento y recursos de asistencia para las mujeres. https://t.co/7ZOAiuXBEN — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

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Los canales de atención disponibles

Entre los principales recursos se encuentra el Teléfono Verde, un servicio gratuito, anónimo y confidencial que funciona las 24 horas. A través de esa línea, las mujeres pueden recibir asesoramiento sin necesidad de realizar previamente una denuncia judicial. El número es 0800-444-0420.

También está habilitada la atención por WhatsApp, durante las 24 horas, en el 341-578-1509. Según detalló la funcionaria, profesionales del sistema reciben las consultas, brindan escucha, orientación y acompañamiento de acuerdo con cada situación.

Además de estos canales, el municipio cuenta con equipos de atención de segundo nivel en todos los distritos de Rosario. También dispone de dos centros de protección y alojamiento destinados a mujeres que atraviesan situaciones de alta criticidad y no cuentan con una red de contención.

“De este lado hay un municipio y un sistema de atención dispuestos a acompañarlas, a asesorarlas y a cuidarlas”, sostuvo Ferrero al explicar el mensaje central de la campaña, que apunta a facilitar el acceso a la asistencia y promover el reconocimiento de las distintas formas de violencia.

Informe de Fernando Carrafiello.