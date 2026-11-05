Bielorrusia condena a sacerdote católico por su oposición a la guerra en Ucrania

FOTO: Bielorrusia encarcela a sacerdote católico por oponerse a la guerra en Ucrania

Un sacerdote católico que se ha opuesto a la invasión rusa de Ucrania y ha ayudado a refugiados ucranianos fue condenado a tres años de prisión en Bielorrusia, informó el jueves un grupo de derechos humanos, la medida más reciente de las autoridades en su represión contra las voces críticas.

Un tribunal de Bielorrusia declaró culpable a Anatoly Parakhnevich, de 66 años, de los cargos de "insultar a las autoridades" y "extremismo" durante un juicio a puerta cerrada el mes pasado, indicó el Centro de Derechos Humanos Viasna, que lo designó como preso político. Parakhnevich rechaza las acusaciones y apelará el veredicto, añadió.

El presidente autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes con mano de hierro durante más de tres décadas, y Bielorrusia ha sido sancionada repetidamente por países occidentales —tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú use su territorio en la invasión de Ucrania.

El gobierno de Lukashenko fue cuestionado tras las elecciones presidenciales de 2020 que lo mantuvieron en el poder, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles para protestar por una votación considerada ampliamente fraudulenta. En la represión posterior, decenas de miles de personas fueron detenidas y golpeadas por la policía. Figuras destacadas de la oposición huyeron del país o fueron encarceladas.

Viasna indicó que Parakhnevich, párroco en Alkovichy, en el noroeste de Bielorrusia, se había opuesto abiertamente a la guerra en Ucrania y había condenado el papel de Bielorrusia en ella, al tiempo que llamaba a la paz y al arrepentimiento.

Fue uno de los líderes locales que organizaron la recolección de ayuda para los ucranianos. En uno de sus sermones sobre la guerra, preguntó a sus feligreses: "¿Alguna vez nuestras propias conciencias nos perdonarán?".

Parakhnevich está bajo custodia desde su detención en marzo y sufrió un ataque cardíaco entre rejas, según Viasna.

"Las autoridades persiguen, amenazan e intimidan agresivamente a quienes moldean la opinión pública dentro del país, y Parakhnevich es un sacerdote muy popular cuyos sermones eran escuchados por miles de bielorrusos", declaró Pavel Sapelka, abogado de Viasna.

"El juicio del clérigo tuvo lugar en el contexto de una presión prolongada y a gran escala ejercida por las autoridades sobre todas las comunidades religiosas", agregó.

Decenas de clérigos —católicos, ortodoxos y protestantes— han sido encarcelados, silenciados o forzados al exilio por protestar contra las elecciones de 2020. Los clérigos que apoyaron las protestas y dieron refugio a manifestantes en sus iglesias han sido particularmente víctimas de la represión.

Los cristianos ortodoxos constituyen alrededor del 80% de la población de Bielorrusia. Algo menos del 14% son católicos y el 2% son protestantes.

El marco legal para las organizaciones religiosas en el país se ha vuelto aún más restrictivo tras la firma de Lukashenko de una nueva ley que obliga a la reinscripción de todas las comunidades religiosas. El documento prohíbe el uso de símbolos cívicos durante servicios religiosos y prohíbe la conducción de parroquias por "extremistas".

La líder opositora bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, condenó el veredicto contra Parakhnevich por "desgarrador" y "motivado políticamente".

"La represión continúa, y las autoridades están llenando los espacios vacantes en las prisiones con nuevos presos políticos", dijo Tsikhanouskaya a The Associated Press.

Según Viasna, Bielorrusia tiene actualmente 884 presos políticos.