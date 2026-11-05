Ángel Correa se muestra feliz en River y destaca su disfrute en cada partido

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) – El delantero Ángel Correa se pronunció sobre su actual momento en River, tras contribuir con un gol en la victoria por 2-0 ante Aldosivi. En este contexto, expresó que su disfrute "se nota a la hora de jugar los partidos".

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el jugador, quien anteriormente formó parte de la Selección argentina, reflexionó sobre cómo el paso del tiempo le ha permitido vivir su carrera de manera diferente, señalando que durante su etapa en Europa, consideraba el fútbol como un trabajo demasiado serio.

River logró recuperarse de su tercera derrota consecutiva en Superclásicos, venciendo a Aldosivi en su estadio, lo que le otorga posibilidades de terminar el Torneo Clausura 2026 en el cuarto puesto de la zona B, un resultado que le permitiría jugar como local en los octavos de final.

Ángel Correa se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del Millonario en un semestre lleno de desafíos, donde la buena efectividad del ciclo de Leonardo Ponzio no fue suficiente para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027. El mediapunta afirmó que está disfrutando de su tiempo en River.

El jugador declaró: "Trato de disfrutar de lo hermoso que es el fútbol", enfatizando la importancia de haber conseguido una victoria en un escenario complicado para jugar.

Además de expresar su alegría por haber aportado al triunfo con un gol, Correa aseguró que se esfuerza constantemente para "ayudar a que el equipo gane", considerando la victoria ante un "Tiburón" ya descendido como un resultado positivo.

En relación a su trayectoria, el jugador que se formó en las inferiores de San Lorenzo sorprendió al comentar que no pudo disfrutar del fútbol durante "muchos años", ya que en su paso por el Atlético de Madrid entre 2014 y 2025, lo veía como un trabajo.

A sus 31 años, cumplidos en marzo, Correa destacó su renovada capacidad para disfrutar del deporte, afirmando que "se me nota a la hora de jugar los partidos".

Con 26 puntos en la zona A del Torneo Clausura, River necesita que Belgrano no golee a Gimnasia La Plata por más de cinco goles para asegurar el cuarto puesto en su grupo, lo que le permitiría jugar los octavos de final de los playoffs como local, con rivales como Vélez, Defensa y Justicia, Lanús y Newell´s en el horizonte.