Def Leppard se presenta en Argentina: todo lo que debes saber sobre el show en el Movistar Arena

FOTO: Def Leppard vuelve a la Argentina y tocará en el Movistar Arena junto a Extreme

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La icónica banda de rock británica Def Leppard se prepara para subir al escenario del Movistar Arena y reencontrarse con su público argentino este jueves 5 de noviembre, en el marco de su nueva gira internacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la banda liderada por Joe Elliott ha preparado un espectáculo que repasará los mayores éxitos de una trayectoria que supera las cuatro décadas y que la convirtió en uno de los nombres más importantes de la historia del rock.

La presentación, que será producida por Fénix Entertainment Group, contará con una participación especial de Extreme, el grupo estadounidense reconocido mundialmente por canciones como "More Than Words" y "Hole Hearted".

Además, el espectáculo contará con un show de Alejandro Pont Lezica, quien oficiará como telonero de las bandas y calentará el escenario para las presentaciones. De esta forma, la productora informó que el recinto abrirá sus puertas a las 19 h.

El set de Alejandro Pont Lezica empezará a las 19:30, mientras que Extreme subirá al escenario a las 20 hs.

Por último, el show principal tiene programado subir al escenario a las 21:30.

Def Leppard llega en un gran momento de actividad, luego de lanzar en los últimos años los álbumes Diamond Star Halos y Drastic Symphonies, este último grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra. También agotó recientemente una residencia en Las Vegas y presentó su más reciente sencillo, "Rejoice".

La noche planea reunir sus trabajos más emblemáticos, como los álbumes "Pyromania" y "Hysteria", de los que surgieron clásicos como "Pour Some Sugar On Me", "Rock Of Ages", "Animal", "Love Bites" y "Foolin'".