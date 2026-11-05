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Def Leppard se presenta en Argentina: todo lo que debes saber sobre el show en el Movistar Arena

Este jueves, la banda británica Def Leppard se presentará en el Movistar Arena junto a Extreme, en un espectáculo que promete revivir sus grandes éxitos de más de 40 años de carrera.

05/11/2026 | 07:45Redacción Cadena 3

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Def Leppard vuelve a la Argentina y tocará en el Movistar Arena junto a Extreme

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Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La icónica banda de rock británica Def Leppard se prepara para subir al escenario del Movistar Arena y reencontrarse con su público argentino este jueves 5 de noviembre, en el marco de su nueva gira internacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la banda liderada por Joe Elliott ha preparado un espectáculo que repasará los mayores éxitos de una trayectoria que supera las cuatro décadas y que la convirtió en uno de los nombres más importantes de la historia del rock.

La presentación, que será producida por Fénix Entertainment Group, contará con una participación especial de Extreme, el grupo estadounidense reconocido mundialmente por canciones como "More Than Words" y "Hole Hearted".

Además, el espectáculo contará con un show de Alejandro Pont Lezica, quien oficiará como telonero de las bandas y calentará el escenario para las presentaciones. De esta forma, la productora informó que el recinto abrirá sus puertas a las 19 h.

El set de Alejandro Pont Lezica empezará a las 19:30, mientras que Extreme subirá al escenario a las 20 hs.

Por último, el show principal tiene programado subir al escenario a las 21:30.

Def Leppard llega en un gran momento de actividad, luego de lanzar en los últimos años los álbumes Diamond Star Halos y Drastic Symphonies, este último grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra. También agotó recientemente una residencia en Las Vegas y presentó su más reciente sencillo, "Rejoice".

La noche planea reunir sus trabajos más emblemáticos, como los álbumes "Pyromania" y "Hysteria", de los que surgieron clásicos como "Pour Some Sugar On Me", "Rock Of Ages", "Animal", "Love Bites" y "Foolin'".

Lectura rápida

¿Qué banda se presenta en Argentina?
La banda británica Def Leppard se presentará en el Movistar Arena.

¿Cuándo es el show?
El concierto se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre.

¿Quiénes acompañan a Def Leppard?
El grupo Extreme y el telonero Alejandro Pont Lezica estarán en el espectáculo.

¿A qué hora comienza el evento?
Las puertas del Movistar Arena abrirán a las 19 h, comenzando el show de Pont Lezica a las 19:30.

¿Qué éxitos tocará Def Leppard?
Se espera que toquen clásicos de álbumes como "Pyromania" y "Hysteria".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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