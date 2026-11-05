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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, Córdoba presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 12° y 28°. El cielo se mantendrá mayormente despejado y el viento soplará a 8 m/s.

05/11/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 27°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 27°. La humedad se encuentra en un 41%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 8 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento se mantendrán similares, con ráfagas de hasta 8 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentan variados. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con cielo despejado. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 8 de noviembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El lunes 9 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 28°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado.

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