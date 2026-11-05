Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con nubes dispersas. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 50%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día agradable sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 33°, con cielo despejado. El sábado 7, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con nubes cubriendo el cielo. El domingo 8, se espera una mínima de 10° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 9, la mínima será de 13° y la máxima de 28°, con cielo nuevamente despejado.