Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds y una temperatura de 25°. La sensación térmica se mantiene en 25°, con una humedad del 61%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 5.66 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado y una humedad que podría generar una sensación de calor. No se prevén lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 33° con cielo parcialmente nublado. El sábado 7 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 24° con cielo cubierto. El domingo 8 de noviembre, se prevé un clima más despejado, con mínimas de 13° y máximas de 27°. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se anticipa un cielo despejado con mínimas de 15° y máximas de 32°.