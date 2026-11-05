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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 27°. La humedad se mantiene en un 50% y el cielo se muestra despejado, ideal para actividades al aire libre.

05/11/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de cielo despejado, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se sitúa en un 50%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en un 50%, y el viento será leve, lo que contribuirá a un clima agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán cambios en el clima. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El sábado 7 de noviembre, la temperatura mínima será de 11° y la máxima de 20°, también con lluvias moderadas. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará con un cielo despejado, con mínimas de 9° y máximas de 23°. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 26°, con cielo despejado.

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