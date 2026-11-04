Fito en casa: imágnes inéditas de 1983 vuelven a Rosario con la mirada de su fotógrafo

Alejandro Lamas tenía un encargo de la revista Rosario: fotografiar a Fito Páez para un reportaje sobre personajes de la cultura y la música. Era 1983 y el músico, aunque todavía no había alcanzado la dimensión artística que tendría años después, ya contaba con un recorrido en distintas bandas de la ciudad.

«Ya había formado parte de grupos de acá de Rosario y tenía cierta trayectoria. Eran varios los grupos que él había formado que en ese momento tenían mucha resonancia», recordó el fotógrafo en diálogo con Cadena 3 Rosario.

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Lamas también ubicó aquel momento en la etapa previa al salto que marcaría la carrera del músico. «Ya se estaba preparando para lo que vendría después, que sería trabajar con Charly y, fundamentalmente, editar el primer disco», señaló, en referencia a Del 63, publicado ese mismo año.

Al reconstruir la sesión, el fotógrafo contó que una de las claves de su trabajo fue la luz natural que ingresaba por una de las ventanas de la casa. «La luz entra por la derecha de la ventana e ilumina los diez dedos largos de flaco», recordó. Esa escena le dio una pauta para desarrollar toda la producción: «Me dio pie para tratar de trabajar esa sesión basándome en esa luz», explicó.

También describió cómo pensó la selección de imágenes que hoy forman parte de la exposición. Junto a la curadora, eligieron tres fotografías y una última que, según su mirada, resume el sentido de la serie. «La que manda todo, la que resume todo el tema, es esta, donde él ya directamente nos abraza y nos recibe», contó. Y aclaró que parte de esa lectura responde a su propia interpretación como fotógrafo: una búsqueda vinculada con la luz, la composición y los recursos disponibles en aquella sesión.

De aquella producción, la revista publicó una sola fotografía en marzo de 1983. Ahora, el archivo vuelve a cobrar protagonismo con «Balcarce 681», la muestra que se inaugurará este miércoles 4 de noviembre, a las 18, en la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez (Presidente Roca 731). La exposición recupera esos retratos realizados en la intimidad de la casa de Páez y permite volver sobre un momento de su historia artística y de la cultura rosarina.

Entrevista de Agostina Meneghetti.