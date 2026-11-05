El lado oculto del modelo paraguayo: desigualdad, poder político y negocios financieros

La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay, en medio del escándalo financiero de Ueno Bank, abrió una nueva etapa de incertidumbre política en el país vecino. Para el analista internacional Gabriel Puricelli, la crisis bancaria tuvo un impacto social inmediato, pero su consecuencia política más importante fue dejar al descubierto la influencia que Horacio Cartes mantenía sobre el Gobierno.

En diálogo con Cadena 3, Puricelli explicó que la intervención de Ueno Bank afectó especialmente a Paraguay por el peso que la entidad tenía en el sistema de cuentas previsionales y en el pago de jubilaciones.

"Es uno de los bancos que tiene más cuentas previsionales del Paraguay. Así que no solo es un banco grande, sino un banco cuyo funcionamiento afecta el cobro de las jubilaciones. Eso es lo que hizo que la crisis se agudice tan rápidamente", señaló.

Sin embargo, consideró que el aspecto central del episodio no se limita a la situación financiera de la entidad ni a la participación accionaria que había tenido Peña en el grupo empresario vinculado al banco. A su entender, el escándalo expuso la estructura de poder que sostenía al mandatario.

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El poder de Horacio Cartes detrás de Santiago Peña

Para Puricelli, la salida de Peña debe interpretarse a partir de la relación política que mantenía con el expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y principal referente del oficialismo paraguayo.

"Lo que quedó en evidencia frente a esta crisis es que Santiago Peña ejercía la presidencia con el poder delegado del hombre fuerte de Paraguay, que es Horacio Cartes", afirmó.

El analista explicó que, cuando los medios paraguayos informaron que Cartes había decidido que Peña debía dejar el cargo, la renuncia se convirtió en una cuestión de tiempo.

"Esta mañana, cuando los diarios de Paraguay señalaron que Horacio Cartes había decidido que Santiago Peña se tenía que ir, la renuncia era solo cuestión de horas", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que Peña había llegado a la Presidencia con el respaldo político de Cartes y que su margen de autonomía estaba condicionado por esa relación.

La crisis de Ueno Bank aceleró así una definición dentro del propio oficialismo. El respaldo político que había sostenido al mandatario comenzó a resquebrajarse hasta desembocar en su renuncia, en medio del avance del pedido de juicio político.

Paraguay, ¿un paraíso para las inversiones?

Durante la entrevista, Puricelli también cuestionó la imagen de Paraguay como uno de los destinos más atractivos de la región para las inversiones, una percepción que, según señaló, suele estar asociada a su baja carga impositiva.

"Esos son comentarios con bastante poco conocimiento de la realidad de Paraguay que hacen a veces empresarios que se entusiasman con los pocos impuestos que se pagan", planteó.

Y fue más allá: "Paraguay no es un paraíso para los paraguayos. Paraguay es un paraíso para los ricos que no quieren pagar impuestos".

El analista sostuvo que, pese a algunas transformaciones económicas recientes, el país continúa atravesado por profundas desigualdades y problemas estructurales de desarrollo.

En su evaluación, Paraguay sigue siendo uno de los países más pobres y desiguales de América del Sur, con un nivel de desarrollo muy inferior al de otros países de dimensiones comparables, como Uruguay.

La emigración como reflejo de los problemas estructurales

Puricelli también vinculó las limitaciones del desarrollo paraguayo con la emigración de una parte importante de su población, especialmente hacia la Argentina.

"Paraguay compensa en parte el atraso en que lo tienen décadas de gobierno del Partido Colorado con la expulsión de población", afirmó.

En ese contexto, destacó el papel de los trabajadores paraguayos en la economía argentina, particularmente en la construcción y en otras actividades que dependen de esa mano de obra.

"Los paraguayos son indispensables para el sector de construcción en Argentina y muchos otros sectores sensibles de la economía dependen de esa emigración", señaló.

Para el analista, la salida sostenida de población permite distinguir entre crecimiento económico y desarrollo. Un país puede mostrar indicadores positivos de actividad o atraer inversiones, pero eso no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

"Cuando la emigración es muy masiva, siempre es indicador de un país que puede tener crecimiento, pero que lo que no tiene es desarrollo", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.