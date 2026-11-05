Quién es Pedro Alliana, el aliado de Cartes que reemplazaría a Peña en la presidencia de Paraguay

Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay y referente del sector que responde al expresidente Horacio Cartes, es el dirigente llamado a asumir la Presidencia tras la renuncia de Santiago Peña, anunciada este jueves en medio de la crisis financiera y política desatada por el caso Ueno Bank.

Una vez aceptada la dimisión por el Congreso, deberá hacerse cargo del Poder Ejecutivo y completar el período constitucional, que finaliza el 15 de agosto de 2028. Su llegada al máximo cargo será el resultado de una extensa carrera dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, en el sur del país. Tiene 52 años y es hijo de María Nidia Rodríguez y Héctor Rubén Alliana Báez, ambos vinculados a la representación política departamental.

Tiene dos hermanos, Ana Lucía y Rodolfo, este último fallecido. En 2006 se casó con Fabiana María Souto, con quien tuvo tres de sus cuatro hijos.

Antes de dedicarse a la política, desarrolló actividades comerciales en su ciudad natal. También tuvo participación en el deporte: en 1991 integró la selección paraguaya de básquetbol.

Su primera candidatura fue en 2006, cuando compitió por la intendencia de Pilar y perdió. Dos años después, ganó la gobernación de Ñeembucú para el período 2008-2013, desde donde consolidó su presencia en el sur paraguayo.

En 2013 fue elegido diputado por ese departamento y en 2018 consiguió la reelección. Durante su década en el Congreso, presidió la Cámara Baja en el período 2017-2018 y nuevamente entre 2019 y 2022.

Su crecimiento estuvo estrechamente relacionado con Honor Colorado, el movimiento interno encabezado por Cartes. En abril de 2016 asumió la conducción de la Junta de Gobierno de la ANR, que mantuvo hasta enero de 2023, cuando lo sucedió el propio expresidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ese mismo año integró la fórmula presidencial con Peña. Ambos ganaron las elecciones generales de abril y asumieron el 15 de agosto de 2023. Desde la Vicepresidencia, Alliana desempeñó un papel de articulación entre el Ejecutivo, el Congreso y el oficialismo colorado.

Su protagonismo partidario también generó críticas. En 2020, fue incluido junto con Luis Castiglioni, José Alberto Alderete y Javier Zacarías Irún en una conducción que algunos medios y dirigentes compararon con un nuevo "Cuatrinomio de Oro". La referencia aludía al grupo de aliados de Alfredo Stroessner que tomó el control del Partido Colorado en 1987, durante la dictadura.

Otro de los principales cuestionamientos contra Alliana estuvo relacionado con el presunto nepotismo por la presencia de familiares en organismos públicos.

El caso más difundido fue el de su hija Montserrat Alliana, incorporada a la Cámara de Diputados en 2023 para trabajar en un área de coordinación. La prensa paraguaya cuestionó su contratación y señaló que, al momento de revisar los registros, no figuraba un título universitario a su nombre.

En las publicaciones también fueron mencionados su esposa, Fabiana Souto, diputada; su cuñado, Rodrigo Daniel Souto Ortiz, con funciones de director en la Vicepresidencia; y sus primos Ricardo Rodrigo Torres Alliana y Carlos Jorge Zarza Alliana, funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá.

Alliana rechazó que la contratación de su hija constituyera nepotismo y sostuvo que no debía renunciar.

La sucesión presidencial también abrirá una vacante en la Vicepresidencia. El artículo 234 de la Constitución paraguaya establece que el vicepresidente debe reemplazar al presidente y completar el mandato cuando la Presidencia queda vacante.

Por ese motivo, Alliana no necesita ganar una nueva elección presidencial. Para cubrir el puesto que dejará, la Constitución distingue dos situaciones: si la vacancia ocurre durante los primeros tres años del período, deben convocarse elecciones; si sucede en los últimos dos, el reemplazante es designado por el Congreso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mandato actual comenzó el 15 de agosto de 2023, por lo que la salida de Peña se produce dentro de los últimos dos años. Corresponderá al Congreso elegir al nuevo vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros, para completar el período hasta agosto de 2028.

Con una composición de 45 senadores y 80 diputados, esa mayoría equivale a 63 votos en la reunión de ambas cámaras.

Paraguay ya aplicó este mecanismo en dos ocasiones recientes. El 22 de junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político y el vicepresidente Federico Franco asumió la Presidencia.

Como el mandato 2008-2013 atravesaba sus últimos dos años, el Congreso eligió al liberal Óscar Denis Sánchez para cubrir la Vicepresidencia. La designación se concretó el 28 de junio, con 84 votos: 26 de senadores y 58 de diputados.

El otro antecedente ocurrió en 2018, durante la presidencia de Cartes. El vicepresidente Juan Afara renunció el 11 de abril para postularse al Senado.

El 9 de mayo, el Congreso designó a la exministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta, con 81 votos: 27 de senadores y 54 de diputados. Fue la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia paraguaya y permaneció en el cargo hasta el 15 de agosto de 2018.