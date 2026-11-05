MasterChef Celebrity se impone sobre Ronnie Wood en la batalla de ratings del miércoles

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La audiencia nocturna del miércoles fue testigo de una competencia intensa entre el reality de cocina MasterChef Celebrity y el destacado mano a mano entre el Rolling Stone, Ronnie Wood, y Mario Pergolini en Otro día perdido.

Según las mediciones de Kantar IBOP, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el late night de Pergolini alcanzó uno de sus niveles más altos, pero no logró superar al gran éxito de Telefe.

Durante la entrevista, el guitarrista de los Rolling Stones ofreció un segmento lleno de humor y anécdotas, sorprendiendo a los presentes al unirse a la banda de Rada para tocar la guitarra mientras los fanáticos coreaban "Olé olé".

En una entrevista que se tradujo en tiempo real, el programa de Mario Pergolini en El Trece registró un promedio de 5,7 puntos de rating, alcanzando un pico máximo de 6 puntos. Este resultado fue, sin duda, una de sus cifras más destacadas de la temporada.

A pesar de este sólido promedio, el programa quedó por debajo de su competidor en Telefe.

Por su parte, el ciclo conducido por Wanda Nara, MasterChef Celebrity, se mantuvo en la cima con un promedio de 13 puntos de rating y un pico máximo de 13,6 puntos, convirtiéndose en una de las cifras más altas del reality.