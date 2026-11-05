Greeicy se presentará en el Gran Rex el 26 de noviembre: entradas ya a la venta

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La reconocida artista colombiana Greeicy se alista para su actuación en Argentina, programada para el próximo 26 de noviembre como parte de su tour "Candela", que la llevará a recorrer diversas ciudades de Latinoamérica.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, aún hay entradas disponibles que se pueden adquirir a través de tuentrada.com. Esta será la segunda vez que Greeicy se presente en el país, tras su exitoso show en noviembre de 2024.

Con la producción de Fenix Entertainment, el espectáculo se presenta en un momento clave de su carrera, tras el lanzamiento de su nuevo sencillo "Discúlpeme, Señor", que fusiona afrobeats y destaca su reciente nominación a los Latin Grammy.

El show promete incluir una selección de sus mejores interpretaciones y clásicos inolvidables como "El Limonar", "Estas Ganas", "Quiero+" y "Curándote", canciones que han marcado su evolución musical.

Además, Greeicy realizará un recorrido por su último proyecto "Candela", que ha sido fundamental en su reconocimiento internacional, incluyendo la nominación a los Latin Grammy.

Su conexión con Argentina es notable, habiendo colaborado con Tini Stoessel en el exitoso tema "22", un himno de cumbia pop, y en el remix de "La Ducha" junto a María Becerra y Becky G.

Los logros de Greeicy son innegables. En marzo de 2024, logró un rotundo sold out en el Movistar Arena de Bogotá, con más de 12.000 asistentes, consolidándose como la artista colombiana con mayor convocatoria en su país. Además, su gira por España también agotó entradas en tres ciudades: Barcelona, Alicante y Madrid, demostrando que su éxito es verdaderamente global.