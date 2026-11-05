FOTO: Operativo de seguridad en Buenos Aires por la llegada del Papa: 19 mil efectivos en acción

La Ciudad de Buenos Aires se alista para recibir al papa León XIV, quien arribará a Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. El operativo de seguridad se extenderá desde el domingo hasta el miércoles e incluirá un despliegue de 19 mil policías, médicos y agentes de tránsito que ya están en funciones.

Este dispositivo comenzará con la llegada del Sumo Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, programada para el domingo 8 de noviembre, seguida de un homenaje en plaza San Martín a las 17 horas. El lunes 9, se celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles a las 11:30, mientras que el martes 10 se llevará a cabo el Encuentro con los Jóvenes a las 20:15.

El miércoles 11, a las 8, se realizará la última actividad del Papa en la Ciudad: una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, antes de su traslado a Luján.

Operativo de seguridad

La policía de la Ciudad coordina el operativo en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que implica el trabajo de 16.680 efectivos del Sistema Integrado de Seguridad. Más de 15.000 policías estarán dedicados a las tareas de seguridad y patrullaje, con la colaboración de 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad.

Además, 450 Agentes de Prevención ofrecerán guía y asistencia a los asistentes, mientras que 150 agentes de tránsito de Seguridad se encargarán de los cortes y desvíos necesarios. En total, 195 bomberos, 132 cadetes de bomberos, 24 efectivos de Emergencias y 29 de Defensa Civil estarán disponibles en los sectores habilitados al público.

SAME

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) tendrá un papel crucial, garantizando la atención durante la Misa frente al Monumento a los Españoles. Contará con 28 ambulancias y equipos distribuidos a lo largo de la Avenida Libertador, ubicadas cada 100 metros. También se instalará una unidad coronaria detrás del escenario y un hospital móvil en el Campo Argentino de Polo, donde habrá un helicóptero equipado como terapia intensiva.

Cada hospital móvil contará con 10 médicos y dos psicólogos, así como una capacidad de 20 camillas para atender la demanda espontánea. Junto al hospital en el Campo de Polo, se dispondrán de una Unidad de oxigenación y una Unidad táctica inteligente eléctrica para responder a incidentes.

El operativo diseñado por el SAME

El SAME ha organizado su operativo dividiéndolo en dos sectores a lo largo de la Avenida del Libertador, debido a que el Papa pasará por el centro y saludará a la gente, lo que impedirá el cruce entre ambos lados. En el sector de los bosques de Palermo y el Rosedal se identificarán ambulancias con números impares, mientras que en el lado de Cañitas serán las pares.

El objetivo del SAME es atender a quienes lo necesiten en el lugar, realizando traslados si es necesario. Para garantizar una respuesta ágil, se sumarán 10 médicos del Escuadrón de motos y un helicóptero, con un total de 120 personas de SAME disponibles cada día del operativo.

Tránsito

Como parte de los preparativos, se están llevando a cabo cortes progresivos de calles, desvíos y restricciones vehiculares en la Avenida del Libertador y calles aledañas. El área de tránsito de la Ciudad implementará siete dispositivos con 2.041 agentes en una amplia zona que incluirá 260 puestos de orientación y cortes de calles.

Los dispositivos estarán ubicados en la Nunciatura Apostólica, el Monumento de los Españoles, Aeroparque y Costanera, el Penal de Devoto, además de cierres en lugares clave como Plaza San Martín, Casa Rosada, Palacio Libertad, UCA y Catedral.

Finalmente, se implementará un contracarril en Figueroa Alcorta para descomprimir el tránsito en la Avenida Sarmiento, permitiendo una mejor fluidez en la circulación.

El operativo de la Ciudad en números

- Despliegue total: más de 19.000 efectivos en el operativo.

- Seguridad: 16.680 policías y efectivos del Sistema Integrado de Seguridad.

- Tránsito: 2.041 agentes de tránsito y 260 puestos de orientación y cortes.

- Emergencias y operativo sanitario: 120 médicos del SAME, 28 ambulancias y 2 hospitales móviles.