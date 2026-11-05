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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

El sorteo número 18934 de la quiniela matutina se realizó el jueves 5 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 1678, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Ramera)".

05/11/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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Quiniela de Córdoba

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El número de sorteo 18934 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 1678, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1678
2° 1708
3° 7534
4° 6982
5° 9403
6° 9607
7° 3462
8° 2425
9° 1860
10° 4246
11° 6215
12° 4474
13° 7862
14° 5099
15° 3642
16° 6764
17° 1005
18° 3537
19° 2483
20° 9712

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18934 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 5 de noviembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1678.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Ramera)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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La mesa de café

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La quinta pata del gato

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3x1=4

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