Rosario: procesan a obstetra de 88 años por presunta venta de bebés y alteración de identidad

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- El Juzgado Federal N°4 de Rosario ha dictado el procesamiento de D.E.V., una obstetra de 88 años conocida como Dolly, por delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años, así como por falsedad ideológica de instrumento público. Esta causa se centra en un hombre nacido en 1978, quien denunció haber sido entregado ilegalmente a una familia y que su identidad fue suprimida mediante la elaboración de documentos falsos sobre su filiación biológica.

El juez federal Carlos Vera Barros tomó esta decisión tras la declaración indagatoria de la imputada, en el contexto de la primera denuncia presentada por el damnificado, de 48 años. Este hombre reveló que su verdadera identidad había sido alterada y que fue entregado a una familia por la obstetra.

El caso ha desencadenado otras cuatro denuncias similares, lo que ha motivado una investigación adicional que se lleva a cabo en la Unidad Fiscal Rosario. Esta unidad investiga a la obstetra por la supuesta comisión de los mismos delitos en al menos otros cuatro casos de personas nacidas entre 1968 y 1980.

En la indagatoria, se le atribuyó haber hecho declaraciones falsas en el acta de nacimiento de un niño, en el que se registró como padres a N.L. y R.N.F., quienes luego se comprobaría que no eran sus progenitores biológicos. Esta acción habría llevado a la supresión de la verdadera identidad del recién nacido, quien hasta el presente no conoce su filiación real.

El juez fundamentó su resolución en pruebas recopiladas durante la investigación, incluyendo el acta de nacimiento del Registro Civil, que databa del 31 de mayo de 1979. En este documento se afirmaba que el niño había nacido el 9 de septiembre de 1978 y que N.L. y R.N.F. eran sus padres, aunque ambos han fallecido.

Asimismo, se consideró un análisis de ADN realizado en 2014 por el denunciante, que excluyó vínculos de maternidad y paternidad con las personas registradas como sus padres en el acta de nacimiento.

Adicionalmente, se incluyó información del Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que reveló otras siete situaciones similares a las denunciadas por el demandante, todas con partidas de nacimiento firmadas por la obstetra D.E.V.

El denunciante declaró ser "víctima de la venta de bebés", afirmando que fue adoptado de manera ilegal y que su identidad había sido sustituida. Relató que, tras conocer los resultados de su ADN, su madre de crianza le confesó que, debido a su imposibilidad de tener hijos, habían recurrido a una partera de la zona sur de Rosario para obtener un "bebé varón".

Una vecina también recordó que, en 1978, la madre del denunciante le mencionó que había tenido un bebé de forma repentina, sin haber mostrado signos de embarazo. Otro testigo relató que fue llamada por la madre del denunciante para ver al recién nacido, quien presentaba bajo peso.

Entre las evidencias que el juez consideró están los elementos secuestrados en febrero de 2026, durante un allanamiento en el hogar de la obstetra. En este operativo se hallaron un "certificado de nacido vivo en blanco", su título de obstetra de la Universidad Nacional del Litoral, y talonarios de recetas en blanco.

El juez Vera Barros concluyó que Dolly había realizado declaraciones falsas en el acta de nacimiento N°898, letra N, del Registro Civil, lo que permitió la inscripción del niño y la obtención de un documento nacional de identidad. Afirmó que, como obstetra de una institución pública, tenía acceso a documentos oficiales que le permitieron falsificar identidades de recién nacidos.

Por lo tanto, se resolvió el procesamiento de la mujer por los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público, y se ordenó el embargo de sus bienes por $10 millones.