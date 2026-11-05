Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 40%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste (290°) y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y el viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA presentarán variaciones en las condiciones climáticas. Para mañana, viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°, con probabilidad de light rain. El sábado 7 de noviembre, la temperatura oscilará entre 12° y 17°, con overcast clouds. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará con un clear sky, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 18°. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se prevé un cielo despejado, con temperaturas entre 14° y 21°.