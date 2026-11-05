En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, la temperatura en CABA alcanzará una máxima de 26°. El cielo se presentará despejado y las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre.

05/11/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 40%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste (290°) y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y el viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA presentarán variaciones en las condiciones climáticas. Para mañana, viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°, con probabilidad de light rain. El sábado 7 de noviembre, la temperatura oscilará entre 12° y 17°, con overcast clouds. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará con un clear sky, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 18°. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se prevé un cielo despejado, con temperaturas entre 14° y 21°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf