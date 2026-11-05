Cristiano Ronaldo se despide de la selección de Portugal tras 23 años de logros y récords

FOTO: CR7 se despidió de la selección de Portugal.

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- El histórico delantero Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal tras 23 años en los que estableció impresionantes récords en el fútbol internacional.

La marca más destacada de CR7 con su selección se encuentra en sus 146 goles, lo que lo convierte en el máximo artillero de su país y en el máximo anotador en la historia a nivel selecciones.

En segundo lugar se posiciona el astro argentino Lionel Messi con 126 goles, mientras que el podio lo completa el iraní Ali Daei con 109. El top 5 se completa con el indio Sunil Chhetri y el belga Romelu Lukaku, que cuentan con 95 y 94 goles respectivamente.

El "Comandante" también ostenta el título de máximo asistidor de su selección, con 45 asistencias, y es el único jugador en la historia en participar y marcar goles en seis Mundiales diferentes, acumulando un total de 11 goles en estas competiciones.

En lo que respecta a la Eurocopa, Cristiano Ronaldo también es el máximo anotador histórico de este torneo, con 14 tantos.

Además, el delantero portugués es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias para la Eurocopa con 55 anotaciones y de las Eliminatorias para el Mundial, con 41.

Por último, es importante destacar que Cristiano Ronaldo fue clave en los tres títulos que consiguió la selección, que incluyen la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025.