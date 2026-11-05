La ONU inicia la repatriación de su personal en el Sáhara Occidental tras 35 años de misión

FOTO: Misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental comenzará a repatriar personal

LAAYOUNE, Sahara Occidental (AP) — La misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el disputado territorio del Sahara Occidental comenzará a repatriar personal, cerrar instalaciones y deshacerse de equipos como parte de una "fase de liquidación", tras un impasse entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad la semana pasada.

El abrupto final de la misión después de 35 años plantea interrogantes sobre la seguridad y la estabilidad en la región. El Sahara Occidental es un vasto desierto rico en recursos pesqueros y minerales. El corredor de recursos en disputa, que en su día estuvo bajo dominio de España, ahora es reclamado tanto por Marruecos como por el Frente Polisario, partidario de la independencia.

El jefe de mantenimiento de la paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, manifestó a última hora del miércoles que el departamento que se ocupa de los asuntos operativos de las misiones de paz de la ONU desplegadas por todo el mundo quiere garantizar una retirada "ordenada". "Y contamos, por supuesto, con la plena cooperación de todas las partes".

La misión de la ONU, conocida como MINURSO, fue establecida en 1991 para supervisar un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y organizar un referéndum de autodeterminación.

Pero el referéndum nunca se concretó, ya que las dos partes no lograron ponerse de acuerdo sobre quiénes serían elegibles para participar. El alto el fuego se derrumbó en 2020, y la ONU afirma que la región sigue marcada por tensiones y hostilidades de baja intensidad.

Durante la misión, 20 integrantes del personal de la ONU perdieron la vida. La fuerza estaba autorizada a contar con 534 efectivos, y su presupuesto para 2026-2027 superaba los 62 millones de dólares. Los principales participantes de la fuerza fueron Egipto, Ghana y Pakistán.

El palacio real de Marruecos, que supervisa la política exterior del país, acogió con satisfacción el fin de la misión, al afirmar que había fracasado en supervisar la tregua. El Frente Polisario y Argelia, por su parte, lamentaron la decisión de no renovar su mandato.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, señaló que la liquidación incluirá "la repatriación de aproximadamente 160 observadores militares, la reducción de 180 civiles y personal afiliado, y el cierre de unas 13 instalaciones y emplazamientos de equipos".

En Laayoune, la capital del Sahara Occidental y sede del cuartel general de la MINURSO, las banderas de la ONU y de Marruecos seguían ondeando lado a lado el jueves. Vehículos con distintivos de la ONU aún circulan por las calles de la ciudad en disputa, donde las banderas marroquíes y los retratos del rey Mohammed VI son una presencia constante. Sobre la entrada al cuartel general de la misión, un letrero dice: "Bienvenidos a las Naciones Unidas". Por ahora, no hay indicios de que la misión se esté preparando para marcharse.

El cierre favorece el impulso de Marruecos por lograr plena soberanía sobre el Sahara Occidental, al tiempo que aísla aún más al Frente Polisario, cuyo respaldo internacional ha disminuido en los últimos años. Pero también deja incierto el futuro del frágil alto el fuego en la región.

"Los cascos azules de la MINURSO ayudaron a contener las hostilidades", explicó Hamish Kinnear, analista radicado en el Reino Unido y centrado en el norte de África.

Su "presencia sobre el terreno significaba que existía un mayor interés internacional en mantener la paz en el Sahara Occidental, aunque su propósito clave —organizar un referéndum— se volvía cada vez menos probable debido al cambio de posición diplomática de potencias clave", añadió Kinnear en entrevista con The Associated Press.

La retirada, dijo, le da a Marruecos "más margen de maniobra" frente al Polisario. Pronosticó que los saharauis pedirán cada vez más estrategias alternativas.