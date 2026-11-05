Banco de Inglaterra eleva tasas de interés tras caída de precios de energía y elecciones en EE.UU.

LONDRES (AP) — El Banco de Inglaterra anunció el jueves que la notable disminución en los precios de la energía, posterior a las elecciones de medio término en Estados Unidos, podría restringir la posibilidad de futuras alzas en las tasas de interés en los próximos meses, siempre que esta tendencia se mantenga.

La entidad incrementó su tasa de interés principal por primera vez en más de tres años, pasando del 3,75% al 4%. Según el banco, las proyecciones sobre el costo del endeudamiento dependen significativamente de la evolución del conflicto en Irán. El gobernador del banco, Andrew Bailey, comentó en una conferencia de prensa que "hemos visto noticias alentadoras en las últimas 48 horas" y que lo ideal sería encontrar una solución al conflicto en Oriente Medio.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos resultaron en importantes pérdidas para el Partido Republicano, lo que a su vez provocó una notable caída en los precios de la energía. Analistas sugieren que es menos probable que el presidente Donald Trump ordene nuevas acciones militares contra Irán, dada la nueva composición del Congreso tras el triunfo demócrata. Este cambio en el panorama político ha influido en la baja de los precios del crudo, que ha disminuido alrededor de 15 dólares por barril esta semana, cotizando actualmente a 96 dólares, aunque sigue siendo más de 30 dólares más caro que el año anterior.

Si la reducción en los precios del petróleo y el gas persiste, se espera que la inflación proyectada para el próximo verano, estimada en un 5%, sea menor, lo que podría disminuir la necesidad de futuras subidas de tasas, no solo del Banco de Inglaterra sino también de otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, que también han ajustado sus tasas en respuesta a la inflación exacerbada por la guerra en Irán.

Bailey advirtió que el aumento de tasas del jueves "no debería interpretarse como el inicio de una serie prolongada de incrementos", enfatizando que el futuro de las tasas está vinculado a la situación en Irán. El gobernador añadió: "Mientras el conflicto en Oriente Medio persista, es poco probable que este sea el último aumento".

La población, que enfrenta tasas hipotecarias más elevadas, y las empresas, que ven incrementados los costos de financiamiento, esperan que la reciente alza sea la última en un tiempo. El economista jefe del ICAEW, Suren Thiru, comentó que "la trayectoria de las tasas de interés pende de un hilo, y las hostilidades entre Estados Unidos e Irán son clave".

La decisión de elevar las tasas fue unánime, en respuesta al aumento de la inflación observado este año. Uno de los miembros del Comité de Política Monetaria incluso propuso un incremento mayor, hasta el 4,25%. La presión sobre quienes determinan las tasas ha aumentado constantemente, especialmente después de que la inflación alcanzó el 3,5% en septiembre, un máximo en 11 meses, superando el objetivo del 2% del banco. Este aumento en los precios ha sido impulsado por el incremento en los costos de combustible, resultado de la guerra en Irán y los bloqueos en el estrecho de Ormuz, que han limitado el suministro global de petróleo y gas, elevando los precios en estaciones de servicio y en las facturas de energía de los hogares.

En conclusión, Bailey afirmó que "hay suficiente presión inflacionaria en camino, causada por el aumento de los precios de la energía, como para justificar un incremento de la tasa del Banco". Las tasas de interés en el Reino Unido habían estado en descenso desde un máximo de 15 años del 5,25%, hasta que se intensificaron las hostilidades entre Estados Unidos e Israel hacia Irán.