Toyota reporta caída en ganancias del segundo trimestre, pero mejora pronóstico anual

FOTO: Caen ganancias de Toyota en el segundo trimestre, pero la empresa prevé repunte para el año

TOKIO (AP) — Las ganancias de Toyota cayeron en un 19% durante el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, según anunció la compañía automotriz el jueves. A pesar de esta disminución, Toyota ha elevado su pronóstico para todo el año en curso.

La ganancia neta de Toyota Motor Corp. entre julio y septiembre se redujo a 759.400 millones de yenes (4.800 millones de dólares), en comparación con 932.000 millones de yenes en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las ventas trimestrales aumentaron a 13,4 billones de yenes desde 12,4 billones de yenes, a pesar de enfrentar desafíos como los aranceles impuestos por Estados Unidos, interrupciones en el suministro y el aumento de costos de materias primas debido a la guerra en Oriente Medio.

La compañía ahora proyecta una ganancia de 3,57 billones de yenes para el año fiscal que finaliza en marzo de 2027, superando su pronóstico anterior de 3,25 billones de yenes. Para el año fiscal anterior, Toyota reportó una ganancia total de 3,8 billones de yenes.

En la primera mitad del año fiscal, Toyota vendió 4,76 millones de vehículos, una ligera disminución respecto a los 4,78 millones vendidos en el mismo periodo del año anterior. La empresa espera alcanzar ventas de 9,7 millones de vehículos a nivel mundial para el año fiscal, en comparación con casi 9,6 millones vendidos el año fiscal pasado.

Al igual que otros exportadores japoneses, Toyota se beneficia de un yen débil, lo que incrementa el valor de sus ingresos en el extranjero al convertirlos a yenes. Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza en torno a 158 yenes, frente a 154 yenes hace un año.

En términos de ventas por región, Toyota ha visto un impacto negativo en sus ventas en China, en parte debido al fuerte aumento de los precios de la gasolina. No obstante, las ventas se mantuvieron sólidas en Estados Unidos y Japón, que son sus principales mercados, así como en Europa.

Recientemente, en Japón, los modelos que se han vendido bien incluyen los vehículos utilitarios deportivos RAV4, bZ4X y Land Cruiser FJ. En Estados Unidos, los híbridos Camry y RAV4 han sido populares. Las ventas totales en Asia se mantuvieron estables, pero mostraron crecimiento en Indonesia y Tailandia.

La empresa ha mitigado el impacto del aumento en los precios de las materias primas optimizando su red global de suministro y manteniendo ventas robustas.

En la primera mitad del año fiscal, Toyota reportó una ganancia de 2,2 billones de yenes, en comparación con casi 1,8 billones de yenes del año anterior, con ingresos de 26,96 billones de yenes, por encima de los 24,6 billones de yenes reportados anteriormente.

Las acciones de Toyota subieron en las operaciones en Tokio tras el anuncio de estos resultados, pasando de unos 3.200 yenes a aproximadamente 3.500 yenes.