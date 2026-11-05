Francia vive masivas manifestaciones por salarios y contra la carestía en medio de tensiones

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) — Las manifestaciones en Francia por mejores salarios y en contra de la carestía convocaron a cientos de miles de personas, principalmente fuera de la región parisina, aumentando la presión sobre el Gobierno para que considere un aumento significativo del salario mínimo (Smic), según reportes de medios locales.

La CGT informó que más de 250.000 manifestantes se habían movilizado en 73 marchas a las 13:00, mientras que el entorno del ministro del Interior mencionó una cifra de 270.000 participantes en 180 movilizaciones, las cuales se desarrollaron "en líneas generales con normalidad" fuera de París.

Esta movilización masiva fue convocada por casi todos los sindicatos y recibió el apoyo de organizaciones juveniles, tras las protestas significativas de los días 17, 24 y 31 de octubre.

"Ya sabemos que esta jornada será un éxito", declaró la líder de la CGT, Sophie Binet, al encabezar la manifestación en la plaza de la República, de acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas.

La marcha comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado racista ocurrido en Yvelines, con la participación de candidatos presidenciales como Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann (recibido con silbidos) y Marine Tondelier.

"La CFDT recibe también muy buenos informes sobre la movilización en el terreno", afirmó la secretaria general de la CFDT, Marylise Léon.

"La cuestión hoy no es si vamos a ganar", sino "cuánto vamos a ganar", enfatizó Sophie Binet, quien exige un aumento del 10 % del salario mínimo.

Marylise Léon demandó un incremento extraordinario de 100 euros para el SMIC y solicitó "respuestas concretas" tanto del Gobierno, en su rol de empleador público, como de los responsables de empresas y organizaciones patronales, para abordar la dificultad actual de los franceses para "llegar a fin de mes".

El ministro encargado de las Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, mencionó que se anunciaría "probablemente mañana" (viernes) una "medida sobre el salario mínimo".

"Estamos hartos"

"Llevamos tres semanas movilizándonos y es completamente estéril. No hay ninguna toma de conciencia de lo que está pasando; solo se habla de los violentos y de los contenedores que arden", lamentó Raphaël, un agricultor de 50 años que participó en la manifestación en Bayona.

En Marsella, Léa, de 31 años, expresó estar "harta de tener que contar cada euro" y afirmó: "Este movimiento social da esperanza".

En Lyon, la prefectura reportó 30.500 manifestantes, mientras que la CGT contabilizó 55.000, una cifra superior a la de las protestas contra la reforma de pensiones de 2023.

Se registraron tensiones en la cabecera de la marcha, donde un fotógrafo de la AFP, que portaba un brazalete de prensa, fue golpeado durante una carga policial de los CRS.

La convocatoria logró reunir a estudiantes de secundaria y universitarios, quienes intentaron bloquear ciudades como Estrasburgo, Marsella o Burdeos; también participaron los chalecos amarillos, que reanudaron las protestas contra el alto costo de la vida, así como agricultores de la Confederación Campesina y otros colectivos.

En el centro de París, decenas de estudiantes de secundaria se concentraron por la mañana en la rue de Rivoli, frente a un importante despliegue policial.

Cerca de un millar de institutos están bloqueados o cerrados administrativamente, según el Snes-FSU, el principal sindicato de enseñanza secundaria, aunque el Gobierno solo contabiliza 81 de los 3.700 centros del país. Además, cerca del 16 % del profesorado se encuentra en huelga.

En la enseñanza superior, un tercio de los centros está "afectados" por las movilizaciones. La Unión Estudiantil asegura que el 90 % de las aproximadamente 70 universidades francesas están "movilizadas", es decir, bloqueadas o cerradas.

La Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, cerrados

Con el objetivo de evitar nuevas imágenes de disturbios como las del 17 de octubre, que dieron la vuelta al mundo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había anunciado el despliegue de 70.000 policías y gendarmes, prometiendo una respuesta "de extrema firmeza".

Tras semanas de manifestaciones caracterizadas por episodios de violencia y enfrentamientos con las fuerzas del orden, esta jornada de movilización también se acompaña de protestas por presuntas vulneraciones a la libertad de manifestación.

Los organizadores denunciaron las prohibiciones impuestas en varias ciudades para desfilar por zonas céntricas, como Burdeos, Estrasburgo, Lyon o Toulouse.

En París, finalmente lograron la autorización para marchar por el centro tras un pulso con la prefectura. A pesar de que en Angulema no circulaba ningún autobús, el transporte en general se vio poco afectado durante esta jornada de huelga.

Los turistas que esperaban visitar la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo se llevaron una decepción, ya que ambos monumentos permanecieron cerrados.

Macron aboga por una coalición

El presidente Emmanuel Macron promueve una "coalición" desde la centroizquierda hasta la derecha para las elecciones presidenciales de 2027, en un contexto donde los candidatos de extrema derecha y de izquierda radical lideran los sondeos, según informó un allegado a la AFP.

Macron, quien llegó al poder en 2017 con una candidatura centrista, debilitó el bipartidismo entre el Partido Socialista (izquierda) y la tradicional formación de derecha, representada actualmente por Los Republicanos (LR).

Sin embargo, tras dos mandatos consecutivos, ya no puede presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril y el 2 de mayo próximos. Los sondeos indican que la ultraderechista Marine Le Pen se impondría en el balotaje frente al líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Macron "no se resigna a un duelo" entre Le Pen y Mélenchon, según un interlocutor habitual del presidente centroderechista, quien pidió el anonimato y confirmó informaciones de la prensa, como el sitio RFI.