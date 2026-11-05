Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay en medio de crisis bancaria

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves tras el colapso de Ueno Bank, en un contexto de crisis política, económica y social, que dejó a los ahorristas sin acceso a sus depósitos.

Peña anunció su dimisión a través de su cuenta oficial en X, donde expresó: "Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia".

La presión sobre el mandatario aumentó cuando diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por un presunto mal desempeño de funciones. La moción se encontraba en pleno desarrollo en el Congreso.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Peña también pidió disculpas al pueblo, afirmando: "Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".

El expresidente Horacio Cartes y actual líder de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como el Partido Colorado, respaldó la iniciativa de enjuiciamiento, mientras que el presidente del Senado, Basilio Núñez, solicitó la dimisión de Peña.

"Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados", enfatizó Núñez en su cuenta de X.

Los cuestionamientos hacia Peña incluyen una investigación periodística publicada el 17 de octubre, que reveló que Ueno Holding Saeca, vinculado al banco, pagó cerca de 30.000 millones de guaraníes, aproximadamente 5.026 millones de dólares, a una empresa en la que Peña figuraba como accionista.

Además, se menciona la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de la Financiera Ueno, como presidente del Banco Central en septiembre de 2023.

La crisis también afecta al Instituto de Previsión Social, que tenía cerca de 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, según informa el sitio Actualidad RT.

Ueno Bank gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios, aunque esos desembolsos se financiaban con aportes de trabajadores y empleadores, no con las inversiones realizadas.

El presidente del Senado de Paraguay, Basilio Núñez, había exigido la renuncia de Santiago Peña en medio del escándalo que se desató por la crisis bancaria que llevó a la insolvencia de Ueno Bank.

"Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas", escribió Núñez.

En su cuenta de X, Núñez añadió que "el Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda", según la Agencia Noticias Argentinas.

Un grupo de legisladores opositores presentó horas atrás una moción para destituir a Peña, tras la intervención de uno de los bancos más importantes del país, cuyos ahorristas ahora esperan con incertidumbre la devolución de sus depósitos.