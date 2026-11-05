Demócratas en EE.UU. buscan investigar a Bessent por el rescate a Argentina tras elecciones

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) — La iniciativa demócrata en el Congreso de los Estados Unidos se intensifica con el objetivo de investigar al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, debido al rescate financiero otorgado al presidente argentino, Javier Milei. Esta situación pone en riesgo el acuerdo de swap de monedas con Argentina.

Figuras críticas del préstamo, como el senador electo por Michigan Abdul El-Sayed y la influyente senadora Elizabeth Warren, han tomado impulso político tras las recientes elecciones de medio término en EE.UU.. Esto genera incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, ante posibles crisis cambiarias, según reportan medios con conocimiento de las relaciones entre ambos países.

"No, no deberíamos rescatar al líder radical de extrema derecha de la Argentina. En cambio, deberíamos financiar Medicaid en casa," expresó El-Sayed el año pasado, recordando su postura crítica hacia la ayuda a Argentina.

Warren, quien apoyó la campaña de El-Sayed, ha sido una de las principales voces en contra del apoyo financiero a Argentina en el Senado. Aunque no pudo avanzar en sus esfuerzos por estar en minoría, el cambio de mayorías ahora le brinda la oportunidad de liderar comisiones clave para investigar el préstamo o modificar las reglas que podrían complicar un nuevo rescate por parte de Donald Trump.

Se han registrado contactos discretos entre asesores de los congresistas demócratas y diputados del peronismo argentino para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el swap.

Un medio argentino, La Política On Line, destacó que "la senadora Warren incluso utilizó los argumentos del peronismo para su pedido de informes a Bessent".

Durante la campaña, los demócratas ya habían anticipado su intención de investigar a Trump, y no se descarta que uno de los objetivos sea el swap de Bessent, un intento que se había realizado el año pasado.

El programa de estabilización firmado entre Argentina y Estados Unidos no requería el respaldo formal del Congreso, pero existieron varias propuestas demócratas en su contra. La más contundente fue la de Warren, quien había sugerido eliminar este tipo de asistencia a otros países.

En otro orden de cosas, el embajador de Estados Unidos en India, Sergio Gor, podría asumir el cargo de secretario de Estado en reemplazo de Marco Rubio, según lo informado por The Washington Sun, que cita a diez fuentes familiarizadas con las conversaciones internas.

Su nombre ha circulado en círculos cercanos a Donald Trump para ocupar altos cargos tras la reciente derrota republicana en las elecciones de medio término. Entre las posiciones que podría asumir Gor se encuentran la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca o el puesto de subsecretario de Estado.

A pesar de que ni Rubio ni la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, han anunciado planes de dejar sus cargos, hay especulaciones sobre la posible salida de Rubio para preparar su candidatura presidencial en 2028 o 2032.

Gor ha desmentido estas versiones y negó haber hablado con alguien sobre un nuevo puesto, afirmando que "esta historia es una completa y absoluta estupidez". Además, elogió a Rubio como "el secretario de Estado más cualificado, exitoso y extraordinario de la historia" y lo describió como "insustituible y un querido amigo".

El 4 de noviembre, diversas fuentes informaron sobre un ambiente sombrío en la Casa Blanca tras la derrota republicana en las elecciones. Un testimonio indicó que Trump veía Fox News "sin apenas pronunciar palabra y paralizado hasta quedar en silencio". Se anticipa que Trump podría culpar al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por la derrota en el contexto de la guerra contra Irán, mientras que otros pronosticaron que Rubio podría estar "acabado".

Agencia NA