Violencia de género en Córdoba: atacó a su exnovia con una navaja y protestan en la escuela

Un grave episodio de violencia de género conmociona a la comunidad educativa de un IPEM en barrio Rosedal de la ciudad de Córdoba.

Estudiantes de quinto y sexto año, junto a padres de la institución, llevaron adelante una manifestación en las puertas del colegio secundario tras conocerse que una alumna de 18 años fue brutalmente atacada con un arma blanca por su exnovio, de 17.

El hecho se produjo cuando el agresor citó a la joven mediante engaños en las inmediaciones del establecimiento. Al llegar al lugar, el adolescente la emboscó y la agredió con una navaja, provocándole cortes en las manos y en el cuerpo antes de darse a la fuga.

La víctima ya contaba con un botón antipánico y una medida de restricción de acercamiento vigente por denuncias previas vinculadas a manipulación, agresiones y la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Reclamo de la familia y medida de la inspección escolar

La agresión ocurrió fuera del horario y del edificio escolar, pero encendió las alarmas entre los familiares debido a que ambos adolescentes asistían al mismo turno.

"Mi hija fue citada en un lugar creyendo que iba a ver a otro compañero. Cuando levantó la cabeza, este chico ya venía a atacarla con la navaja que siempre lleva con él. Ella lo había dejado porque era muy agresivo", relató Cintia, madre de la joven agredida.

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Ante la indignación y la protesta de los padres que exigían la expulsión del alumno, las autoridades educativas confirmaron la intervención de la inspectora de la zona.

Se dispuso que el agresor no vuelva a asistir de manera presencial al establecimiento, aunque se le garantizará la continuidad pedagógica para terminar el ciclo lectivo de quinto año a través de la modalidad virtual.

La víctima, en tanto, permanece contenida por su entorno y sus compañeros mientras recupera su estado de salud.