FOTO: Familia de víctima del triple crimen narco denunciará a jueza por filtración de video de torturas

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) – La familia de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, anunció que denunciará a la jueza Sandra Arroyo Salgado por la filtración del video donde se aprecian las torturas que sufrieron Lara, Brenda del Castillo y Morena Verdi antes de ser asesinadas.

Recientemente, se hizo pública la grabación, que fue recuperada en una causa paralela tras el análisis del celular de un miembro de una banda narco liderada por Pablo Macalopu Cafferata, conocido como Roger.

Según explicaron las autoridades judiciales, se logró recuperar "un archivo de video" que había sido eliminado de la aplicación de mensajería Zangi, utilizada por la banda para comunicarse.

La jueza Arroyo Salgado, al acceder a esta prueba, derivó el pasado 16 de octubre la filmación al magistrado Jorge Rodríguez, quien se encarga de la investigación del triple crimen.

En el video, que dura casi tres minutos, se escucha el interrogatorio brutal de uno de los involucrados a una de las víctimas en una casa ubicada en la esquina de las calles Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.

Comunicado de la familia de Lara

Ante la viralización del video, la familia de la adolescente emitió un comunicado en el que anunció que denunciará a la jueza Arroyo Salgado y al juez actual de la causa por la filtración del archivo.

"Esta familia, a través de la abogada Verónica Veliz, exige al Juzgado Federal de Morón N°2, secretaría 8, que implemente medidas para evitar filtraciones, como ocurrió con las fotos de las autopsias", reza el escrito al que accedió NA.

"Queremos dejar constancia de que tomaremos acciones legales, administrativas y denuncias disciplinarias contra la jueza Arroyo Salgado y el juez Ernesto Rodríguez por su falta de compromiso en el cumplimiento de las medidas de seguridad. Consideramos inadmisible que, por negligencia o mal desempeño, se haya permitido una situación tan grave que compromete la seriedad del juzgado y pone en riesgo la causa, que se basa en pruebas que aún no están debidamente corroboradas", enfatizaron.

Asimismo, expresaron la urgencia de un "control inmediato sobre el origen de este material": "No olvidemos que este tal Roger coincide con el segundo nombre de Alex Roger Idone, quien se encuentra prófugo de la Justicia. No toleraremos que la irresponsabilidad de quienes deben impartir justicia afecte el proceso".

"Exigimos a las autoridades judiciales superiores que intervengan de forma inmediata para asegurar que este escándalo no contamine, demore ni desvíe el curso de la causa principal. La prioridad del Estado debe ser esclarecer el hecho y sancionar a los verdaderos culpables", subrayaron.

Finalmente, concluyeron el comunicado expresando el sufrimiento que todavía padecen: "Basta de causar más dolor y daño psicológico a la familia, Lara tiene hermanos menores, exigimos respeto y compromiso. Iremos hasta las últimas consecuencias legales contra todos los responsables, tanto de los hechos principales como de las irregularidades derivadas".