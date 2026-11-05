FOTO: Mar del Plata: reubican vallado para proteger a Perla y su cría en nueva playa

La Municipalidad de General Pueyrredón ha tomado la decisión de trasladar el vallado perimetral a otra playa con el objetivo de seguir cuidando a los elefantes marinos Perla y su cría, Alfredito, tras su reciente desplazamiento. Este cambio se llevó a cabo el miércoles por personal de Defensa Civil y Guardaparques, quienes constataron que los animales se habían movido a la playa ubicada al norte de la calle Strobel.

El monitoreo realizado por el COM a las 06:48 indicó que la madre y el cachorro ingresaron al mar y no regresaron a la costa. Posteriormente, a las 07:45, se registró nuevamente que ambos volvieron a ingresar al agua en la playa de Strobel y Costa.

Las autoridades han confirmado que, tras la reubicación del vallado, los elefantes marinos se encuentran en buen estado y no requieren asistencia. Este seguimiento es crucial, especialmente considerando que el nacimiento de Alfredito ocurrió hace más de 20 días, lo que marca la cercanía del final de su periodo de amamantamiento.

Durante esta etapa, es esencial garantizar que la madre y su cría tengan un ambiente tranquilo. Por ello, se recuerda a la comunidad la importancia de evitar cualquier perturbación que pueda afectar el proceso de amamantamiento o el vínculo entre ambos. Las recomendaciones incluyen mantener una distancia mínima de 20 metros, no acercarse ni tocar a los animales, evitar la presencia de perros y no circular con vehículos cerca del área.