Descubrimientos de gas frente a Chipre impulsan la seguridad energética de la UE, afirma el presidente

FOTO: Depósitos de gas frente a Chipre son una oportunidad para la UE, dice el presidente del país

NICOSIA, Chipre (AP) — Los yacimientos de gas natural descubiertos frente a la costa sur de Chipre representan una valiosa oportunidad para que la Unión Europea fortalezca su seguridad energética mediante la diversificación de su suministro. Así lo declaró el presidente Nikos Christodoulides el jueves, subrayando la relevancia de estos hallazgos en el contexto actual.

Se anticipa que el primero de los campos de gas natural, denominado Cronos, comenzará su producción en la primera mitad de 2028. En una entrevista exclusiva con The Associated Press, Christodoulides mencionó que "Chipre forma parte de la ecuación energética, ya que Europa se beneficia de una mayor diversificación y la autonomía de la Unión se afianza. Este es el primer paso en un camino prometedor".

La búsqueda de fuentes de energía alternativas se ha intensificado en Europa, especialmente tras la decisión de alejarse del petróleo y gas rusos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022. Esto ha llevado a un aumento en los precios del combustible, exacerbado por la guerra en Irán.

El mes pasado, la empresa energética italiana Eni firmó contratos de desarrollo con ocho contratistas principales para el desarrollo de Cronos, que se estima contiene aproximadamente 85.000 millones de metros cúbicos (3 billones de pies cúbicos) de gas. Estos contratos incluyen la construcción de sistemas de producción submarina y tuberías, así como una unidad de control flotante y servicios de perforación.

"La conclusión de estos acuerdos, que activan el compromiso de miles de millones de euros en inversión, establece una ruta claramente definida hacia la producción", afirmó Christodoulides.

Una vez extraído, el gas será transportado por tubería a la instalación de Damietta en Egipto, donde será licuado y exportado, principalmente a mercados europeos. El presidente chipriota espera que la capacidad de producción alcance hasta 14,16 millones de metros cúbicos estándar (500 millones de pies cúbicos) por día en su pico.

El mandatario explicó que la importancia de Cronos para la Unión Europea radica en la oportunidad de diversificar sus fuentes de suministro a través del desarrollo de un campo en un Estado miembro y en cooperación con la región.

Además de Cronos, se han identificado otros seis yacimientos de gas natural dentro de la zona económica exclusiva de Chipre, que están siendo considerados para su desarrollo, incluyendo los campos Glaucus y Pegasus de ExxonMobil, ubicados al sur de Cronos.

El vicepresidente de exploración global de ExxonMobil, John Ardill, indicó que el gas natural de esos yacimientos podría comenzar a fluir hacia 2033, con la expectativa de que sea transportado a Egipto para su licuefacción y exportación.

Christodoulides calificó a Cronos como un "paso sustantivo" hacia la primera producción de gas natural del país, alineándose con la necesidad de la Unión Europea de diversificar sus fuentes de suministro y reforzar su seguridad energética.