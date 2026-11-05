Crisis en Paraguay: Presidente del Senado exige la renuncia de Santiago Peña

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) — El presidente del Senado de Paraguay, Basilio Núñez, hizo un llamado este jueves a que el mandatario Santiago Peña renuncie, en el contexto de la crisis bancaria que ha generado la insolvencia de Ueno Bank.

"Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas," expresó Núñez en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, Núñez enfatizó que "el Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda", según reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Previo a esta declaración, un grupo de legisladores opositores había presentado una moción para destituir a Peña, a raíz de la intervención de uno de los bancos más relevantes del país. Los ahorristas ahora se encuentran a la espera de la devolución de sus depósitos, en medio de una creciente incertidumbre.

Agencia NA