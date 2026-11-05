La Cámara de Representantes de EE.UU. evalúa la destitución de Hegseth tras derrotas republicanas

Buenos Aires, 5 noviembre (NA-Xinhua) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría llevar a cabo la votación sobre la destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la próxima semana, en medio de un clima de tensión entre los legisladores republicanos tras las recientes derrotas electorales. La información fue reportada por la cadena CNN y confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

Según los informes, legisladores del Partido Republicano han expresado, en conversaciones privadas, su descontento con Hegseth, argumentando que su influencia sobre el presidente Donald Trump fue crucial para decidir un ataque contra Irán sin contar con una estrategia de salida ni un plan para manejar las consecuencias políticas que se derivaron de dicha decisión.

En este contexto, los demócratas lograron victorias significativas en varios estados clave, como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Maine. Según proyecciones de NBC News, se estima que los demócratas obtendrán al menos 242 escaños en la Cámara de Representantes, lo que representa un incremento de 34 escaños respecto a la elección anterior, cifra que podría aumentar conforme avance el recuento de votos.

Trump comentó en una entrevista con The Wall Street Journal que la guerra en Irán tuvo un impacto negativo en el desempeño electoral de los republicanos, aunque reiteró que no se arrepiente de haber iniciado el conflicto a principios de este año. "Irán fue un factor", expresó el presidente al referirse a las pérdidas sufridas por su partido en las elecciones de mitad de mandato.

El vicepresidente JD Vance también se hizo eco de estas preocupaciones, manifestando en sus redes sociales que "la razón por la que perdimos es la guerra", señalando que el propio presidente había reconocido la relación entre el conflicto y los resultados electorales.