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Cortes por la visita del Papa: autopistas Illia y Paseo del Bajo sin peaje hasta el 11 de noviembre

Los cortes en la avenida Del Libertador generan que la autopista Illia y el Paseo del Bajo sean gratuitos para autos, hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14:00 hs.

05/11/2026 | 09:21Redacción Cadena 3

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Cortes por la visita del Papa: autopistas Illia y Paseo del Bajo sin peaje hasta el 11 de noviembre

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Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) – La Ciudad de Buenos Aires anunció que, debido a los cortes en la avenida Del Libertador por los preparativos para la llegada del papa León XIV, la autopista Illia y el Paseo del Bajo no tendrán costo para los vehículos livianos desde el miércoles por la noche.

Ante las restricciones de circulación que se implementan por el operativo que se despliega con motivo de la visita del Sumo Pontífice, el Gobierno de la Ciudad ha decidido que la autopista Illia sea gratuita para autos, motos y camionetas, ofreciendo así una alternativa a los conductores que no podrán utilizar la avenida Del Libertador.

Como medida adicional, la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) ha habilitado el Paseo del Bajo para que también pueda ser utilizado por autos, camionetas y utilitarios, que no tendrán que abonar peaje. Según el comunicado de la agencia Noticias Argentinas, quienes transiten por esta autopista deberán respetar la velocidad máxima de 60 km/h y las motos seguirán prohibidas por razones de seguridad vial.

Estas disposiciones comenzarán a regir desde el miércoles 4 de noviembre a las 22:00 hs y se extenderán hasta el miércoles 11 a las 14:00 hs. Es importante destacar que, aunque las tarifas para los vehículos livianos serán eliminadas, el cobro de peaje para el tránsito pesado se mantendrá vigente, según el horario de circulación y el número de ejes de cada camión.

Lectura rápida

¿Qué cortes se están realizando?
Se están llevando a cabo cortes en la avenida Del Libertador por la llegada del papa León XIV.

¿Qué autopistas son gratuitas?
La autopista Illia y el Paseo del Bajo serán gratuitos para autos y camionetas.

¿Cuándo entran en vigencia estas medidas?
Las medidas son efectivas desde el 4 de noviembre a las 22:00 hs hasta el 11 de noviembre a las 14:00 hs.

¿Qué velocidad se debe respetar?
La velocidad máxima permitida en la autopista Illia es de 60 km/h.

¿Las motos pueden circular?
No, las motos están prohibidas en ambas autopistas durante este periodo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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