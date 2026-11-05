Intensos bombardeos entre Rusia y Ucrania marcan la previa de las conversaciones en Bruselas

FOTO: Rusia y Ucrania cruzan bombardeos mientras el diálogo sobre la posguerra continúa en Bruselas

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia y Ucrania intercambiaron ataques aéreos durante la noche, horas antes de que el jueves se reanudaran en Bruselas las conversaciones sobre la reconstrucción de Ucrania tras la guerra y las garantías de seguridad una vez que termine el conflicto.

La nueva andanada aérea rusa subrayó la magnitud de la tarea de reconstrucción, mientras continuaba la búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros tras un mortífero bombardeo en el sur de Ucrania el lunes.

Por su parte, Ucrania lanzó cientos de drones contra objetivos rusos. El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas derribaron casi 500 drones durante la noche.

Un ataque ucraniano mató a cinco personas e hirió a otras 13 el jueves en la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia, según funcionarios designados por el Kremlin.

El ataque alcanzó un autobús que viajaba entre la capital regional, Luhansk, y una localidad cercana, indicó Leonid Pasechnik, el líder de la región respaldado por Moscú. Entre los heridos había dos adolescentes, precisó. No se dispuso de más detalles de inmediato.

Mientras tanto, los equipos de rescate continuaron buscando a más de 30 personas que se cree quedaron atrapadas en los restos de una antigua escuela y un refugio cercano alcanzados por bombas guiadas rusas el lunes.

El ataque en Komyshuvakha, cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia, se produjo cuando los vecinos esperaban a recibir ayuda humanitaria. Fue uno de los ataques más mortales en la región desde la invasión rusa a gran escala hace casi cinco años.

La policía nacional de Ucrania informó que se habían recuperado 42 cuerpos. Continuaban los esfuerzos por identificar a algunas de las víctimas mediante muestras de ADN de familiares.

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló que las conversaciones continuarán por segundo día en la sede de la OTAN en Bruselas, centradas en la reconstrucción de posguerra, la financiación para 2027 y las garantías de seguridad respaldadas por los aliados occidentales del gobierno ucraniano.

Umerov indicó que en las conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, la Unión Europea y la OTAN también participaron el Banco Mundial y el grupo de inversión estadounidense BlackRock.

"Por separado, analizamos las amenazas de Rusia para Ucrania y para toda Europa, así como los pasos conjuntos para contrarrestarlas", escribió Umerov en una publicación en internet.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, afirmó que representantes de los países y organizaciones volverían a reunirse "para debatir el camino a seguir para lograr un final justo y sostenible de la guerra en Ucrania".

Las reuniones en Bruselas se celebran días antes del encuentro previsto entre negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para conversaciones destinadas a intentar poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo a última hora del miércoles que había mantenido una conversación de 90 minutos con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Las negociaciones deben avanzar a toda máquina para poner fin a esta guerra lo antes posible. Ucrania está lista para dar los pasos necesarios. Nuestras propuestas son claras y se las hemos entregado a la parte estadounidense", escribió Zelenskyy en una publicación en X.

Kushner publicó en X que las conversaciones se centran no sólo en "poner fin a esta terrible guerra, sino en la arquitectura de seguridad más amplia necesaria para garantizar que, cuando cesen los combates, no vuelvan a comenzar".

Elogió el "compromiso constructivo y la determinación de encontrar un camino a seguir" de Zelenskyy y su equipo.

En extractos de una entrevista con la cadena alemana ZDF, que se emitirá completa el viernes, Zelenskyy expresó su esperanza de que una victoria aplastante de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos pudiera abrir una nueva era de apoyo a Ucrania.

"Tenemos apoyo de dos partidos: apoyo de ambos partidos. También estoy agradecido a los republicanos", comentó el mandatario. Añadió que los demócratas "hablan de renovar los lazos entre Estados Unidos y Europa, que se han perdido un poco en los últimos años. Y eso es muy importante para nosotros".

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron o neutralizaron 105 de 128 drones de ataque rusos durante la noche y la madrugada del jueves. Los ataques rusos hirieron a cuatro personas en las regiones orientales de Dnipropetrovsk y Kiev, según funcionarios ucranianos.

Drones rusos alcanzaron seis zonas de la región de Dnipropetrovsk e hirieron a tres personas en la ciudad de Dnipro. Se reportaron daños en infraestructura, viviendas y garajes, indicó el administrador regional Oleksandr Hanzha.

Un ataque ruso contra infraestructura logística al oeste de la capital, Kiev, provocó un incendio e hirió a un hombre, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Un video mostró a bomberos trabajando para extinguir un incendio entre los restos de estructuras metálicas retorcidas y paneles destrozados de un almacén.

El Ministerio ruso de Defensa informó el jueves que sus fuerzas derribaron 496 drones ucranianos sobre 13 regiones rusas durante la noche, así como sobre la península de Crimea —anexionada por Rusia— y los mares Negro y de Azov.

Más de 200 drones ucranianos tuvieron como objetivo la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú, e hirieron a una persona, según el gobernador local Pavel Malkov.

Malkov indicó que los restos que cayeron tras el ataque dañaron líneas eléctricas y provocaron un incendio en un recinto industrial. Medios rusos informaron posteriormente de un incendio en la refinería de petróleo de Riazán y compartieron imágenes de columnas de humo y del cielo nocturno iluminado de rojo.

También resultó dañado un almacén de la empresa minorista rusa Wildberries, según reportaron medios. La compañía aún no ha comentado sobre el ataque.

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Mike Corder en La Haya, Países Bajos, y Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.